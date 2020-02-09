Жители сел собирают подмогу, чтобы не пускать китайцев в карантинный центр под Челябинском

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:17:20+03:00

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Несколько поселков Сосновского района 9 февраля неожиданно оказались центром протестной активности в Челябинской области. На территории детского санатория Утес в селе Ужевка, решено открыть карантинный центр. Туда свозят тех, кто недавно вернулся из Китая. В основном это иностранцы. Местные жители против: в 100 метрах от забора лагеря стоят жилые дома.

— СМИ пишут, что уже интернат этот сжечь хотят местные. Это, конечно, не так. Но мы хотим, чтобы все было нормально организовано. Пока нам только повторяют чиновники, что никакой угрозы нет. При этом к санаторию сейчас приехала скорая, а там водитель без перчаток и защитного костюма. Маску надел, когда увидел, что снимают на видео, — рассказала КП-Челябинск местная житель, которая попросила не публиковать имя.

Вместе с тем жители Ужевки собираются устроить несогласованный митинг. Ранее сход прошел у администрации соседнего крупного села Рощино. На помощь жителям Ужевки выдвинулись жители ближайшего поселка Есаульский.

— Люди в чатах кидают фото: приедут человек 50. Оказались неравнодушны к нашей беде: спрашивают, привезти ли чай, еду. Толпа собирается блокировать веъезд в карантинный центр, — рассказали изданию местные жители.

Сейчас в карантинном центре шесть человек. Сегодня туда не пропустили машину, в которой предположительно, были еще пациенты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759684" frameborder="0"></iframe> Не пускают машину в Рощино.

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ИСТОЧНИК KP.RU