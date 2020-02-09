2020-02-09T14:17:20+03:00
Общество

Жители сел собирают подмогу, чтобы не пускать китайцев в карантинный центр под Челябинском

Одну машину уже удалось не пустить
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Есаульском собираются ехать на помощь жителям Ужевки.В Есаульском собираются ехать на помощь жителям Ужевки.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Несколько поселков Сосновского района 9 февраля неожиданно оказались центром протестной активности в Челябинской области. На территории детского санатория Утес в селе Ужевка, решено открыть карантинный центр. Туда свозят тех, кто недавно вернулся из Китая. В основном это иностранцы. Местные жители против: в 100 метрах от забора лагеря стоят жилые дома.

— СМИ пишут, что уже интернат этот сжечь хотят местные. Это, конечно, не так. Но мы хотим, чтобы все было нормально организовано. Пока нам только повторяют чиновники, что никакой угрозы нет. При этом к санаторию сейчас приехала скорая, а там водитель без перчаток и защитного костюма. Маску надел, когда увидел, что снимают на видео, — рассказала КП-Челябинск местная житель, которая попросила не публиковать имя.

Вместе с тем жители Ужевки собираются устроить несогласованный митинг. Ранее сход прошел у администрации соседнего крупного села Рощино. На помощь жителям Ужевки выдвинулись жители ближайшего поселка Есаульский.

— Люди в чатах кидают фото: приедут человек 50. Оказались неравнодушны к нашей беде: спрашивают, привезти ли чай, еду. Толпа собирается блокировать веъезд в карантинный центр, — рассказали изданию местные жители.

Сейчас в карантинном центре шесть человек. Сегодня туда не пропустили машину, в которой предположительно, были еще пациенты.

Не пускают машину в Рощино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже жениться запретили»: девушки из Челябинска, живущие в Китае, рассказали правду про эпидемию коронавируса

Чтобы зайти в магазин, нужно пройти долгую процедуру осмотра. Такси не работают, школы закрыты...(далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители сел собирают подмогу, чтобы не пускать китайцев в карантинный центр под Челябинском
Жители села под Челябинском, куда везут на карантин китайцев, собирают митинг и блокируют машины врачей
Детсадовец из Магнитогорска трижды попал в Книгу рекордов России
Вопрос о продлении карантина в Челябинске поднимут 11 февраля
Жители поселков под Челябинском возмутились, что рядом с ними открыли карантинный центр по короновирусу
В карантинный центр для борьбы с короновирусом под Челябинском привезли первого вернувшегося из Китая
Рок-музыкант из Челябинска попал в украинскую базу «Миротворец»
Под Челябинском открыли пункт карантина для вернувшихся из Китая
В Челябинской области больше года ищут пропавшую женщину
На месте смертельного ДТП в Челябинске повесили табличку с напоминанием
Философский вандализм: 2020 превратили в SOS в Челябинской области
Карантин спорту не помеха: на старт «Лыжни России-2020» вышли тысячи челябинцев
«Пробил стекло головой»: очевидцы массового ДТП в Челябинской области рассказали о виновных и пострадавших
15 граждан Китая поместили на карантин по коронавирусу в Миассе
Ленин в образе гриба, мушкетера, фараона: в Челябинск едет скандальная выставка
Пенсионера с листовками, оскорбляющими власть, задержали в Челябинске
«Скоро все закончится!»: Ирина Гехт прокомментировала ажиотаж вокруг карантинного центра в Челябинской области
Чиновник из Челябинска стал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Карантинный центр для прибывающих в Челябинскую область из Китая открыли в Варне
Массовое ДТП в Челябинской области парализовало движение
В Челябинске выбрали нового ректора УралГУФК
В аэропорту Челябинска за одно утро задержали вылет 19 самолетов
Зараженные киви нашли в Челябинске
Бухгалтеры обокрали школу в Челябинской области почти на полмиллиона рублей
Девушку из Китая госпитализировали в Челябинске
Мужчина из Челябинска изнасиловал водителя такси
Почтальонов Челябинской области оденут в ботинки для альпинистов
Антракт был недолгим: челябинские антимонопольщики возобновили торги по ремонту театра
В Челябинске педофил разделся перед школьницей в маршрутке