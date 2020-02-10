Министр соцотношений Челябинской области прокомментировала гибель южноуральских детей в Таиланде

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:16:42+03:00

Из-за чего произошло столкновение пока неизвестно. Фото: twitter.com/Ruamduay

Брат с сестрой скончались при столкновении катеров у Пхукета

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У берегов таиландского острова Пхукет в понедельник, 10 февраля, столкнулись два туристических катера. По данным посольства России в Таиланде, 21 россиян получили травмы. Как сообщают тайские СМИ, погибли двое детей из Челябинской области, брат и сестра. Их имена пока неизвестны.

— Данных по детям нам пока не поступало, Как только станут известны фамилии детей, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь, — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Трагедия произошла в 8 утра у восточного побережья острова Пхукет. Катера столкнулись на большой скорости. В произошедшем сейчас разбираются специалисты. Начал проверку Следственный комитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU