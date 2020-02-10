В минздраве Челябинской области рассказали о других карантинных центрах

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:15:58+03:00

В Челябинске уже отрепетировали встречу аэропассажиров с симптомами коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Жители Китайской народной республики, которые были помещены в Челябинской области под карантин, оказались здоровы. Всего профилактику от коронавируса проходят 29 человек.

— В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» находятся — 15 граждан КНР, а в новом корпусе областного клинического противотуберкулезного диспансера — 14 человек. Все обследованы и здоровы, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Из-за стихийного митинга, образовавшегося у карантинного центра в санатории Утес под Челябинском, поддерживать порядок на территории диспансера приглашены сотрудники Росгвардии.

В министерстве здравоохранения Челябинской области также рассказали о вопросах, которые чаще всего задавали южноуральцы по круглосуточной горячей линии. Больше всего интересовались мерами профилактики сезонных заболеваний, приемом и действием препаратов, а также данными о коронавирусе.

Телефон горячей линии минздрава (351) 240-15-16 (работает круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU