В минздраве Челябинской области рассказали о других карантинных центрах
Жители Китайской народной республики, которые были помещены в Челябинской области под карантин, оказались здоровы. Всего профилактику от коронавируса проходят 29 человек.
— В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» находятся — 15 граждан КНР, а в новом корпусе областного клинического противотуберкулезного диспансера — 14 человек. Все обследованы и здоровы, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Из-за стихийного митинга, образовавшегося у карантинного центра в санатории Утес под Челябинском, поддерживать порядок на территории диспансера приглашены сотрудники Росгвардии.
В министерстве здравоохранения Челябинской области также рассказали о вопросах, которые чаще всего задавали южноуральцы по круглосуточной горячей линии. Больше всего интересовались мерами профилактики сезонных заболеваний, приемом и действием препаратов, а также данными о коронавирусе.
Телефон горячей линии минздрава (351) 240-15-16 (работает круглосуточно).
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