2020-02-11T04:02:14+03:00
Общество

Моржи из Челябинской области устроили гавайскую вечеринку в купальниках на льду

Яркие снимки они опубликовали в соцсетях
Валентина ВАГАНОВА
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Любители зимнего плавания собираются каждую неделю. Фото: vk.com/«Моржи Миасса».Любители зимнего плавания собираются каждую неделю. Фото: vk.com/«Моржи Миасса».
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Закаленные жители Миасса снова организовали тематический заплыв в проруби. На этот раз они провели гавайскую вечеринку в бикини, ожерельях из цветов, очках и широкополых шляпах. А еще захватили с собой зонты — и те, что защищают от солнца, и те, что спасают от дождя. А что, уральская погода переменчива.

И не проблема для моржей, что на улице холод, а вместо песчаного пляжа — сугробы.

— Зимний загар даже лучше, чем летний. Ложится быстрее и ровнее. Некоторые думают, что участники нашего клуба вернулись с теплых стран, — говорит председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

Любители зимнего плавания собираются каждые выходные. Чтобы было не скучно, наряжаются, берут с собой реквизит и устраивают фотосессии. На прошлую встречу, например, они надевали юбки-пачки и коньки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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