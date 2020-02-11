Илюша хочет жить: семья из Троицка просит помочь в лечении от лейкоза 6-летнего сына

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жизнь родителей и старшего шестилетнего сына Ильи Евграфова разделилась на до и после. Первым заметил неладное наставник хоккейной школы Троицка, где занимался ребенок. Он рассказал родителям, что Илья стал быстро и часто уставать на тренировках и не успевать за сверстниками, — рассказали журналисты троицкой газеты «Вперед». Родители забили тревогу: обычный анализ крови показал наличие болезни сына. Недавно у Ильи обнаружили острый лимфобластный лейкоз Т2 типа (рак крови). Маленького хоккеиста сразу же отправили на лечение в Челябинскую областную клиническую больницу. Однако врачам не удалось вывести Илью в ремиссию. Его перевели в группу высокого риска и единственным методом лечения осталась пересадка костного мозга.

У Илья есть маленький братик Кирилл. Они оба обожают хоккей, мама Алена и папа Михаил вложили много усилий в обучение ребят хоккею. Илюша очень хочет жить — пишут журналисты.

Необходимо срочное лечение в клинике Шиба, Израиль

Сумма сбора — 21 000 000 руб.

Реквизиты для помощи

Карта Сбербанка: 4276 7217 5870 0884

Номер счета: 4081 7810 0720 0413 7504

Номер телефона: 8-999-5828-624

Получатель: мама Алена Владимировна Е.

ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU