2020-02-11T08:31:08+03:00
Общество

Илюша хочет жить: семья из Троицка просит помочь в лечении от лейкоза 6-летнего сына

Первым проблему заметил тренер в хоккейной секции
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Жизнь родителей и старшего шестилетнего сына Ильи Евграфова разделилась на до и после. Первым заметил неладное наставник хоккейной школы Троицка, где занимался ребенок. Он рассказал родителям, что Илья стал быстро и часто уставать на тренировках и не успевать за сверстниками, — рассказали журналисты троицкой газеты «Вперед». Родители забили тревогу: обычный анализ крови показал наличие болезни сына. Недавно у Ильи обнаружили острый лимфобластный лейкоз Т2 типа (рак крови). Маленького хоккеиста сразу же отправили на лечение в Челябинскую областную клиническую больницу. Однако врачам не удалось вывести Илью в ремиссию. Его перевели в группу высокого риска и единственным методом лечения осталась пересадка костного мозга.

У Илья есть маленький братик Кирилл. Они оба обожают хоккей, мама Алена и папа Михаил вложили много усилий в обучение ребят хоккею. Илюша очень хочет жить — пишут журналисты.

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Номер телефона: 8-999-5828-624

Получатель: мама Алена Владимировна Е.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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