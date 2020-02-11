2020-02-11T09:13:32+03:00
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 образовалась пробка из-за массового ДТП с большегрузами

Авария не обошлась без пострадавших [фото]
Валентина ВАГАНОВА
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ДТП произошло из-за водителя иномарки, который выехал на «встречку».ДТП произошло из-за водителя иномарки, который выехал на «встречку».Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Три большегруза и легковушка столкнулись во вторник, 11 февраля, на трассе М-5 под Миассом, недалеко от поселка Нижний Атлян. Из-за ДТП образовалась пробка. На кадрах с места аварии видно, что бензовоз и молоковоз вынесло с дороги на обочину и развернуло.

— ДТП на трассе М5, 1762 км, движение перекрыто. Экстренные службы работают на месте, — пишут очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ЧП Миасс».

В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадал только один человек — 65-летний водитель легковушки. Ему понадобилась помощь медиков.

Бензовоз и молоковоз оказались в кювете. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Бензовоз и молоковоз оказались в кювете.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В ДТП пострадал один человек. Фото: vk.com/Иван Базунов

В ДТП пострадал один человек. Фото: vk.com/Иван Базунов

— По предварительной информации, водитель Citroen C5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. После чего иномарка съехала в кювет, а ГАЗ потерял управление и столкнулся с движущейся на встречу Scania с полуприцепом, после чего продолжил движение и врезался в движущийся сзади попутно молоковоз, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

По данным ГИБДД, сейчас затруднений в движении на трассе нет. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

По данным ГИБДД, сейчас затруднений в движении на трассе нет.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Затруднений в движении нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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