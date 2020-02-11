«Ставили бесплодие»: пара из Челябинска с разницей в возрасте 40 лет сделала шокирующее заявление
После публикации КП-Челябинск 29-летнюю Викторию Розенберг и ее 68-летнего мужа Бориса Розенберг пригласили на шоу «На самом деле». В студии Первого канала глава семейства сделал шокирующее заявление: 30 лет назад ему поставили диагноз «бесплодие».
Борис Розенберг признался, что все эти годы сомневается: может ли шестилетняя Ева быть его дочерью. Челябинца поддержал его друг Евгений Жукунов и даже коллега Виктории журналист Татьяна Авдеева. Они припомнили, что на момент начала отношений девушка была замужем за другим человеком. Эксперты ток-шоу обвинили ее в меркантильности — дескать развелась потому, что тот отказался ремонт делать.
В конце передачи озвучили итоги теста ДНК — он показал 99,9% совпадение. Борис Розенберг извинился перед супругой.
— Эта история показывает, что в нашей жизни есть место для чуда, — отметил ведущий Дмитрий Шепелев.
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ИСТОЧНИК KP.RU