Эту пару принимают за деда и внучку: журналистка из Челябинска вышла за человека на 40 лет старше ее

Встретив их на улице, вы подумаете, что это дедушка и внучка. На самом деле это муж и жена. Разница в возрасте почти 40 лет не мешает им жить душа в душу и воспитывать пятилетнюю дочку.

Почему молодая девушка ушла от ровесника, а семья вдовца не разделила его выбор, — в нашем материале.

Борис Розенберг — военный в отставке, полковник ракетных войск и артиллерииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Почему «Борис Яковлевич»? — спрашиваю Вику.Вике Розенберг 29 лет. В деловом костюме и при макияже она выглядит от силы на 18 лет, в домашней обстановке — еще моложе. 68-летний Борис Яковлевич — так шутливо называет его молодая супруга — бравый военный в отставке, с усами и морщинами, украшающими лицо.

— Так сложилось с тех пор, как мы познакомились. Дочь называет «папа Боря», я тоже так иногда говорю, — объясняет она.

Вику и Бориса Яковлевича познакомил редактор газеты Константин Бурков (справа)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вика — журналист по образованию и познакомились они на интервью. Тогда она работала в газете «За возрождение Урала», которую издавало одноименное общественное движение. Планировалась публикация про активистов организации, среди которых был Борис Яковлевич.

— Я зашел в редакцию, мне сказали, что со мной пообщается журналист и подводят меня к Вике. Я спрашиваю: «Этот ребенок?»... Ей до сих пор шампанское без паспорта не продают, — улыбается он.

— Вообще-то на мне был красивый сарафан с декольте! — бурчит Вика. — Это была моя первая работа, я только устроилась и была не готова к спонтанному интервью. Я задала самый тупой вопрос: «Расскажите о себе». И он начал надо мной смеяться: «От рождения и до пенсии?» Ну, мог бы войти в положение! И так он надо мной издевался 21 минуту 40 секунд. До сих пор запись сохранилась, — вспоминает она.

ИСКАЛ ЕЙ НОВОГО МУЖА

Борис Яковлевич отвечал за работу с молодежью. Так как Вика была единственным журналистом в газете, ее направляли на все мероприятия с его участием.

Заботливый мужчина то приобнимет по-дружески, то куртку даст на холоде. Так и начали общаться, разговаривали по душам, затем начали дружить семьями: Розенберг приезжал к родителям Вики в Трехгорный, а потом они к нему.

Супруги любят посмеяться, но, если надо, бывают серьезнымиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тогда девушка была замужем. Супруг почти ровесник. И вдруг она заявила: развожусь.

— Бывший муж просто плыл по течению: познакомила нас моя сестра, потом я предложила в Челябинск поехать. Давай поженимся? Ну, давай. Давай детей заведем? Ну, давай. Давай разведемся? Ну, давай. Просишь сходить в магазин: «Ну, сейчас» и так полдня. То в игры играет, то своей ретро-машиной занимается. Решили купить квартиру — все делала я. И так пять лет, — объясняет Вика.

Вика — ровесница внучки Бориса ЯковлевичаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На момент развода между Викой и Борисом Яковлевичем еще не было романтических отношений, поэтому все совпадения она считает случайными.

— Я сначала отговаривал ее, потом попытался найти ей парня среди моих знакомых, — вспоминает он.

— Только одного нашел! Да и то оказалось, что это мой четвероюродный брат, который давно женат и ребенок есть.

ВНУЧКА ПЛАКАЛА

В какой момент их отношения стали больше чем дружба, пара сказать затрудняется. К моменту знакомства Борис Яковлевич полгода был вдовцом — жена, с которой они прожили 33 года, сгорела от рака за три месяца.

Он долго не говорил никому об отношениях. Даже первые месяцы после рождения дочки они жили отдельно. Вместо того, чтобы порадоваться, что у него началась новая жизнь, семья восприняла новость о молодой жене в штыки.

— Однажды внучка Саша (она — ровесница Вики) пришла ко мне окна мыть. Предложила продать квартиру мою, родителей и купить таунхаус, — вспоминает Борис Яковлевич.

— И у тебя будет комната. Как у Гарри Поттера, — вставляет Вика.

Скептики считали, что Вика вышла замуж из корыстных целейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Я сказал, что у меня другие планы. У меня ребенок есть... Она заплакала. Говорю, почему вы решаете мои проблемы за меня? Мне было 63 года. Извините, я не считаю себя старым, я хочу жить своей жизнью. Обиделась, наверное, что я ей квартиру не дал.

— А Вы обиделись?

— Нет. Это ее проблемы, не мои. И так с детьми 10 лет прожил, после того, как в 90е перевез их из Украины, с квартирой помог. Дети первые пару лет не воспринимали Вику. Дочь говорила: «Мне теперь что ее мамой называть?»

— Я злая мачеха, — ехидничает Вика.

— А если бы Вике было лет 50-60?

— Зачем мне 50-летняя нужна? Со своими внуками, со своими болячками. Я посмотрел на них и подумал: лучше один буду.

Сейчас Вика работает пресс-секретарем больницы №3Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Друзья порадовались за Бориса Яковлевича. А вот Вике задавали много каверзных вопросов.

— Несколько человек сказали: «Через пять лет поговорим». Прошло семь лет. Давайте поговорим, где вы? Кто-то думал, что я из корысти. Да, я яхту хочу забрать у мужа яхту, только у него ее нет, — шутит она.

ПАПА-ДЕДУШКА

Во время прогулок с дочерью Евой, прохожие часто принимают ее за внучку Бориса Яковлевича. Но бойкая девочка отвечает: «Это папа мой!». Иногда Ева говорит: «У меня есть дедушка-дедушка и дедушка-папа». Почему у всех папы молодые, а у нее нет, пока не задает.

— Воспитатели в садике хорошие, сразу все поняли. Ей рано задавать вопросы. Это в 10-12 лет начинается. После войны, у людей в возрасте рождались дети. И ребенок начинал стесняться родителей. Но этот возраст проходит и становится нормально, — отметил Борис Яковлевич.

— Я скажу так: принцессы выходят замуж за принцев, а твоя мама вышла сразу за короля, — добавила Вика.

Дочери Вики и Бориса Яковлевича Еве пять летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чета Розенберг открыто рассказывает свою историю, чтобы пары с большой разницей в возрасте, которых становится все больше, не боялись своих чувств из-за общественного осуждения.

— Хочется показать, что нормально просто хорошо жить, любить друг друга. Общество принимает геев, лесбиянок, а людей с разницей в возрасте — нет. Просто некоторые люди ведут себя «как принято», чтобы влиться в общество, — отмечает Вика.

Маленькая Ева родилась в День Победы, когда Борис Яковлевич был на парадеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Наверняка спрашивают: а вдруг он умрет, как же ты одна останешься?

— У меня есть ответ на этот вопрос. У нас в Трехгорном от рака умер мужчина, ему было 30 с копейками. Молодая жена осталась одна с тремя детьми, младшему всего несколько месяцев. Давайте вообще не жениться! От смерти не застрахован никто. Когда тебе 20-30 лет ты этого не ждешь. Когда тебе 60 лет, ты думаешь о том, чтобы у тебя был хороший холестерин, сахар в норме. Муж раз в год ложится в больницу на обследование. Курить бросил...

СПАСТИ СТАРИНУ

Сейчас Борис Яковлевич работает на двух работах и категорически отказывается называть себя пенсионером. Но он не исключает, что через несколько лет все-таки уйдет на заслуженный отдых и надо будет чем-то заниматься. Семья хочет перебраться в Юрюзань, купив там старинный дом.

— Сейчас много говорят, что надо завлекать туристов, но маршруты дальше Златоуста не идут. Я сама из соседнего города Трехгорного. Там люди очень оторваны от Челябинска, а челябинцы знают про Юрюзань только то, что там делали холодильники. А ведь у нас очень красивая природа, неподалеку находятся знаменитые Серпиевские пещеры, урочище Пороги, гора Еремель. Там просто не хватает движухи. Я хочу создать там образовательно-туристический центр и даже открыть школу журналистки, — делится планами Вика.

Разместить его она хочет в старинном доме конца XIX-начала XX века — таких по пальцам пересчитать.

— Меня, как патриота своего края, печалит, что старая архитектура Юрюзани разрушается. Вместо того, чтобы признать дом объектом культурного наследия, его сносят и ставят пенобетонные домики — почти как в Челябинске, — отмечает Вика.

Пара мечтает сделать туристический центр в ЮрюзаниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она нашла всего три подходящих дома. У одного оказались проблемы с документами. Второй уже стал жертвой своего хозяина: пока его продавали за баснословные 2 млн (хотя недвижимость там стоят около 100 тыс.), в подвале открылся родник и размыл фундамент. В итоге особняк развалился на две части.

Восстановить его можно, но нужны колоссальные средства. Остался третий вариант, но владелец ни в какую не хочет с ним расставаться, хотя и сам там не живет.

— Это его родовой дом. Во времена СССР у них забирали первый этаж под контору какую-то, потом вернули. Один бизнесмен предлагал купить особняк под склад, но владелец испугался. Мы объясняем, что все восстановим, но он отказывается. Говорит, земля нужна, чтоб капусту садить.

Вика надеется разжалобить владельца особняка, а пока ищет инвестора.

Кстати, молодая мама варит прекрасное варенье. Ягоды и фрукты она растит в своем саду. Закатала полсотни банок. Побаловать себя сладостями можно через ее страницу в соцсети #Еду_в_Юрюзань.

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