2020-02-12T15:02:49+03:00
Общество

«Непозволительная роскошь»: чиновникам грозит уголовное дело за отказ от дорогостоящего проекта набережной в Челябинске

Администрация заплатила деньги, но в итоге взяла бесплатный проект
Ирина Фадюшина
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Фрагмент проекта Сергея Шумакова, от которого отказались властиФрагмент проекта Сергея Шумакова, от которого отказались власти
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Прокурор Челябинска Роман Самойлов назвал непозволительной роскошью отказ мэрии от проекта новой набережной, за который заплатили несколько миллионов рублей. Речь идет об участке от Кировского моста до строящегося конгресс-холла, для благоустройства которого в итоге взяли другой, бесплатный проект.

— Получается, средства были использованы с пустой целью. Бюджет не позволяет делать такие ошибки. С нашей точки зрения это непозволительная роскошь, мы направили материал в следственный комитет для дачи оценки по халатности со стороны должностных лиц администрации города, — рассказал журналисту КП-Челябинск Роман Самойлов.

Прокурор уточнил, что должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Не исключено, что виновным придется возместить ущерб в городскую казну.

Напомним, два года назад проектом начала заниматься казанская компания «Проинжиниринг», которая выиграла конкурс на проектирование. Но от готовой работы в конце прошлого года в мэрии Челябинска отказались, объяснив, что проект не прошел госэкспертизу по смете. И тут же возник новый проект от компании «УралДорПроект». Его, к слову, выполнили бесплатно. За работу заплатили — более 6,4 млн рублей, еще более 800 тыс. рублей отдали за госэкспертизу.

По бесплатному проекту, который сделала компания «Уралдорпроект» тоже была заказана экспертиза проектно-сметной документации за 1,3 млн рублей.

Что думает об этой ситуации автор «казанского» проекта, — читайте в нашем материале.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации Челябинска считают, что казанская компания не выполнила требования контракта. Казанцы не согласны. В Арбитражном суде республики Татарстан сейчас находится на рассмотрении иск от администрации Челябинска с требованием уплаты штрафа в 184 тыс руб и расторжения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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