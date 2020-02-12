Даешь дизайн-код: с молодежного театра в Челябинске уберут рекламу
Молодые чиновники, недавно были приглашенные Натальей Котовой в администрацию Челябинска, начали совместную работу. Во всяком случае, об этом говорит решение зам мэра по городской среде Александра Егорова о снятии рекламных вывесок с Молодежного театра.
Согласно телеграм-каналу чиновника, решение было принято совместно с управлением архитектуры Челябинска, которое также возглавил молодой специалист Павел Крутолапов.
— Десятилетиями колонны закрывались огромным баннером, полностью разрушая композицию здания. Посоветовавшись с обновленным архитектурным управлением, приняли решение их не перекрывать. Теперь здание считывается совсем иначе!, — написал Александр Егоров.
Кроме того, чиновник рассказал о грядущих планах по внедрению дизайн-кода в архитектурный стиль города. Кроме здания Молодежного театра, планируется убрать рекламу и на других гостевых маршрутах к саммитам ШОС и БРИКС.
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ИСТОЧНИК KP.RU