«Тупой, но веселый»: как жители Челябинска ищут свою любовь на сайтах знакомств

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:15:09+03:00

Знакомство в Интернете может обернуться сюрпризом. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Веселая подборка аккаунтов в Tinder в преддверии Дня Святого Валентина

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Скоро 14 февраля, и еще не влюбленные журналистки сайта Hornews.com решили зарегистрироваться в Tinder. Конечно, все только ради работы. Они нашли забавные профили парней и девушек, желающих познакомиться.

Например, два Александра покорили своими признаниями.

Признания в Tinder.

Девушки не менее оригинальны.

Девушки в Tinder не отстают в оригинальности.

Впрочем, не все. Кто-то предпочитает классику. Нет, я сейчас не про Пушкина, а про любимую фразу школьниц из «ВКонтакте»: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Кто-то честно признается, зачем зарегистрировался на сайте знакомств: «Просто ищу того с кем можно поесть суп», «Помогите написать диплом». Другие стараются заинтересовать своими талантами, например, изобразив Волочкову на курорте.

Фото в Tinder

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ИСТОЧНИК KP.RU