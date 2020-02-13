2020-02-13T14:15:09+03:00
Общество

«Тупой, но веселый»: как жители Челябинска ищут свою любовь на сайтах знакомств

Веселая подборка аккаунтов в Tinder в преддверии Дня Святого Валентина
Ирина КАРЕЛИНА
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Знакомство в Интернете может обернуться сюрпризом.Знакомство в Интернете может обернуться сюрпризом.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Скоро 14 февраля, и еще не влюбленные журналистки сайта Hornews.com решили зарегистрироваться в Tinder. Конечно, все только ради работы. Они нашли забавные профили парней и девушек, желающих познакомиться.

Например, два Александра покорили своими признаниями.

Признания в Tinder.

Признания в Tinder.

Девушки не менее оригинальны.

Девушки в Tinder не отстают в оригинальности.

Девушки в Tinder не отстают в оригинальности.

Впрочем, не все. Кто-то предпочитает классику. Нет, я сейчас не про Пушкина, а про любимую фразу школьниц из «ВКонтакте»: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Кто-то честно признается, зачем зарегистрировался на сайте знакомств: «Просто ищу того с кем можно поесть суп», «Помогите написать диплом». Другие стараются заинтересовать своими талантами, например, изобразив Волочкову на курорте.

Фото в Tinder

Фото в Tinder

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ИСТОЧНИК KP.RU

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