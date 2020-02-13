«Тупой, но веселый»: как жители Челябинска ищут свою любовь на сайтах знакомств
Скоро 14 февраля, и еще не влюбленные журналистки сайта Hornews.com решили зарегистрироваться в Tinder. Конечно, все только ради работы. Они нашли забавные профили парней и девушек, желающих познакомиться.
Например, два Александра покорили своими признаниями.
Признания в Tinder.
Девушки не менее оригинальны.
Девушки в Tinder не отстают в оригинальности.
Впрочем, не все. Кто-то предпочитает классику. Нет, я сейчас не про Пушкина, а про любимую фразу школьниц из «ВКонтакте»: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».
Кто-то честно признается, зачем зарегистрировался на сайте знакомств: «Просто ищу того с кем можно поесть суп», «Помогите написать диплом». Другие стараются заинтересовать своими талантами, например, изобразив Волочкову на курорте.
Фото в Tinder
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ИСТОЧНИК KP.RU