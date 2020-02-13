2020-02-13T17:33:26+03:00
Общество

Эксперты и общественники помогут в разработке транспортной сети Челябинска

В состав вошли разнообразные участники
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Новую транспортную систему должны разработать к концу 2020 годаНовую транспортную систему должны разработать к концу 2020 годаФото: Андрей АБРАМОВ
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К развитию общественного транспорта «Большого Челябинска» приложат руку городские эксперты и активисты. О создании специальной рабочей группы объявили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

— В модернизации работы общественного транспорта Челябинской агломерации мы должны учесть множество моментов. Для этого нам необходимо участие компетентных в определенных сферах людей — профессионалов в вопросах транспорта, финансов, информационных технологий и других, — цитирует издание «Челябинск Сегодня» первого заместителя главы миндортранса Александра Филиппова.

Обсуждать развитие транспорта в новой системе, которая объединит Челябинск с Копейском и Сосновским районом, группа начнет в День всех влюбленных 14 февраля. Кроме того, при разработке схемы также будут учитывать и пожелания горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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