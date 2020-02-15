Полсотни детей из Челябинска отметят свое семилетие в музее рядом с метеоритом

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:47:37+03:00

Все они родились в день падения болида

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Челябинский метеорит в субботу, 15 февраля, отмечает свой седьмой День рождения. В честь этого Исторический музей Южного Урала организовал большую праздничную программу, на которую пригласил детей, родившихся в день падения болида. Свои именины в стенах музея отметят 50 ребятишек.

Какие мероприятия пройдут в музее 15 февраля?

В 12:00 начнется показ фильма и тематическая экскурсия «Метеорит Челябинск. Семь лет на Земле» (будут повторяться в течение всего дня каждые два часа). После экскурсии — семейный квест, победителю достанется годовой сертификат, дающий право бесплатного посещения всех выставок и мероприятий музея.

В 14:00 — лекция доцента ЧелГУ, кандидата физико-математических наук Сергея Замоздры. Сергей Николаевич одним из первых занялся изучением метеорита и расскажет, что удалось узнать о нем за эти семь лет.

В рамках лекции состоится презентация английского перевода книги «Челябинский суперболид». Также о последних мировых веяниях в области изучения метеоритов расскажет из США астрофизик и космолог, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР Николай Горькавый. Лекция пройдет в музейно-выставочном центре.

В 15:00 начнется торжественная часть программы с поздравлением детей. А в 16:00 состоится читка пьесы Егора Черлака «Надо ли гоблину ехать до Дублина?» актерами Камерного театра. В центре сюжета — молодая пара, жизнь которой изменил метеорит.

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