В карантинный пункт по коронавирусу в Челябинске поступили еще пять человек

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:49:14+03:00

В областном диспансере на карантине находится уже 27 граждан Китая

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Минздрав Челябинской области опубликовал свежие данные из карантинных пунктов в Челябинске и Миассе, где находятся люди, прибывшие из Китая. Так, в областной клинический противотуберкулезный диспансер поступили еще пять человек. У них взяли анализы и разместили в отдельные палаты.

— На данный момент в карантинном пункте 27 человек. Они полностью здоровы и будут находиться под наблюдением врачей 14 дней. В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» продолжают находиться 15 граждан КНР. Они здоровы, постепенно готовятся к выписке, их срок карантина истекает на следующей неделе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Карантинные пункты — это важная профилактическая мера. Они созданы по всей стране для наблюдения за людьми, прибывшими из охваченного коронавирусом Китая.

На сегодняшний день, 15 февраля, в Челябинской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

НОМЕРОК

Телефон горячей линии областного Минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16. Звонки принимаются круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU