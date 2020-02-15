В карантинный пункт по коронавирусу в Челябинске поступили еще пять человек
Минздрав Челябинской области опубликовал свежие данные из карантинных пунктов в Челябинске и Миассе, где находятся люди, прибывшие из Китая. Так, в областной клинический противотуберкулезный диспансер поступили еще пять человек. У них взяли анализы и разместили в отдельные палаты.
— На данный момент в карантинном пункте 27 человек. Они полностью здоровы и будут находиться под наблюдением врачей 14 дней. В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» продолжают находиться 15 граждан КНР. Они здоровы, постепенно готовятся к выписке, их срок карантина истекает на следующей неделе, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Карантинные пункты — это важная профилактическая мера. Они созданы по всей стране для наблюдения за людьми, прибывшими из охваченного коронавирусом Китая.
На сегодняшний день, 15 февраля, в Челябинской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
НОМЕРОК
Телефон горячей линии областного Минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16. Звонки принимаются круглосуточно.
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