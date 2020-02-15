2020-02-15T12:49:14+03:00
Общество

В карантинный пункт по коронавирусу в Челябинске поступили еще пять человек

В областном диспансере на карантине находится уже 27 граждан Китая
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Граждане КНР проведут на карантине две недели.Граждане КНР проведут на карантине две недели.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Минздрав Челябинской области опубликовал свежие данные из карантинных пунктов в Челябинске и Миассе, где находятся люди, прибывшие из Китая. Так, в областной клинический противотуберкулезный диспансер поступили еще пять человек. У них взяли анализы и разместили в отдельные палаты.

— На данный момент в карантинном пункте 27 человек. Они полностью здоровы и будут находиться под наблюдением врачей 14 дней. В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» продолжают находиться 15 граждан КНР. Они здоровы, постепенно готовятся к выписке, их срок карантина истекает на следующей неделе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Карантинные пункты — это важная профилактическая мера. Они созданы по всей стране для наблюдения за людьми, прибывшими из охваченного коронавирусом Китая.

На сегодняшний день, 15 февраля, в Челябинской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

НОМЕРОК

Телефон горячей линии областного Минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16. Звонки принимаются круглосуточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам запрещают выходить из комнат»: пара из Челябинска попала на карантин по коронавирусу в Тюмени

Эвакуированным из Китая каждый день измеряют температуру (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы сами приучили детей, что учитесь за них»: челябинцы ответили на требования родителей не нагружать школьников уроками в карантин
В Челябинской области похолодает до -23 градусов
В Челябинске почтили память воинов, погибших в Афганистане
В карантинный пункт по коронавирусу в Челябинске поступили еще пять человек
В Челябинске дорожники начали ремонтировать дороги зимой
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
Вперед к паралимпийским медалям: в Челябинске открыли центр по адаптивным видам спорта
«Упал пассажир»: в Челябинске произошло ДТП с участием автобуса
Полсотни детей из Челябинска отметят свое семилетие в музее рядом с метеоритом
Кировку в Челябинске очистят от павильонов и киосков
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Кыштым стал одним из самых интересных малых городов России по версии Forbes
Примеры идеальной любви: опубликован топ известных пар Челябинской области
«Ученые были в регионе на правах бедных родственниц»: эксперты обсудили утечку мозгов из Челябинской области
За скандальное ледовое шоу в Челябинске наказали двух министров
На видео челябинских пранкеров про коронавирус обратили внимание в полиции
В Челябинске задержали главу фирмы, возводившей стадион для биатлона
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
«Слишком много огня в день влюбленных»: МЧС бросило все силы на тушение цеха пластиковой посуды в Челябинске
Семья, потерявшая детей в Таиланде, получит помощь от властей Челябинской области