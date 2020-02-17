Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник
Наградой за труд в конце этой недели станут сразу три выходных дня. Уик-энд растянется из-за мужского праздника: 23 февраля страна отмечает День защитников Отечества. Мы узнали, какой на грядущие праздники будет погода.
Со вторника, 18 февраля, в Челябинске установятся плюсовые температуры. Но уже к выходным столбик термометра снова уйдет на минус. Но незначительно, символически.
В ночь на субботу, 22 февраля, в Челябинске -10 градусов, днем -1. Синоптики обещают нам дождь со снегом.
В ночь на воскресенье, 23 февраля, в городе -11 градусов, днем -3. Пройдет снег.
В ночь на понедельник, 24 февраля, ожидается -13 градусов, днем -5. Снова снежно.
Остаток месяца также не сулит горожанам суровых морозов.
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