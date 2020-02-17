2020-02-17T10:17:20+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник

Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске 23 февраля
Лидия ПЕСКОВА
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Праздник будет не по-зимнему теплым.Праздник будет не по-зимнему теплым.Фото: Мария АНАНОВА
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Наградой за труд в конце этой недели станут сразу три выходных дня. Уик-энд растянется из-за мужского праздника: 23 февраля страна отмечает День защитников Отечества. Мы узнали, какой на грядущие праздники будет погода.

Со вторника, 18 февраля, в Челябинске установятся плюсовые температуры. Но уже к выходным столбик термометра снова уйдет на минус. Но незначительно, символически.

В ночь на субботу, 22 февраля, в Челябинске -10 градусов, днем -1. Синоптики обещают нам дождь со снегом.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в городе -11 градусов, днем -3. Пройдет снег.

В ночь на понедельник, 24 февраля, ожидается -13 градусов, днем -5. Снова снежно.

Остаток месяца также не сулит горожанам суровых морозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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