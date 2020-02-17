Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:17:20+03:00

Праздник будет не по-зимнему теплым. Фото: Мария АНАНОВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске 23 февраля

Изменить размер текста: A A

Наградой за труд в конце этой недели станут сразу три выходных дня. Уик-энд растянется из-за мужского праздника: 23 февраля страна отмечает День защитников Отечества. Мы узнали, какой на грядущие праздники будет погода.

Со вторника, 18 февраля, в Челябинске установятся плюсовые температуры. Но уже к выходным столбик термометра снова уйдет на минус. Но незначительно, символически.

В ночь на субботу, 22 февраля, в Челябинске -10 градусов, днем -1. Синоптики обещают нам дождь со снегом.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в городе -11 градусов, днем -3. Пройдет снег.

В ночь на понедельник, 24 февраля, ожидается -13 градусов, днем -5. Снова снежно.

Остаток месяца также не сулит горожанам суровых морозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на март 2020 в Челябинске: ночью холодно, а днем — жарко

Какой будет погода в марте в Челябинске, когда на улицах растает снег и когда ждать первый дождь, рассказали в Гидрометцентре (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU