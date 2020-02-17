2020-02-17T14:14:29+03:00
Общество

МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопад и метели

Ветер усилится до 22 м/с
Валентина ВАГАНОВА
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На Южном Урале 18 февраля прогнозируют метели и снегопад.На Южном Урале 18 февраля прогнозируют метели и снегопад.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Челябинской области во вторник, 18 февраля. Ожидаются метели, сильный снег, усиление ветра до 22 м/с. МЧС советует одеваться теплее, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, дорожных знаков — их может повалить. А также опасаться провисших и оборванных проводов на улице.

— Помните, что в случае опасности может быть дорога каждая минута! Не теряйте времени, обращайтесь в пожарно-спасательные подразделения по телефонам 101 или 112, — напоминают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ночь на вторник температура в области будет -7,-12, в низинах до -17. А днем воздух прогреется до +3 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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