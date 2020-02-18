«Раскрыта тайна 10 копеек»: как объясняют странные новые цены в маршрутках Челябинска

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:03:49+03:00

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Копите мелочь. В марте маршрутки поднимают стоимость проезда. Эту новость челябинцы обсуждают в соцсетях. Удивление вызвал не сам факт, а новые цены на некоторых маршрутах. Это 28 рублей и несколько копеек: 10, 20, 90… Каждый перевозчик назвал свою цифру. Будто с потолка. Так, например, на маршруте № 3 поездка будет стоить 28 рублей и 10 копеек.

Напомним, сначала объявили о новых ценах на трех маршрутах. 17 февраля к ним добавились еще 10. Повышение начнется 12 марта и будет проходить постепенно.

— Раскрыта тайна 10 копеек за проезд в МТ № 3. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, почему перевозчики устанавливают цены с указанием копеек, — пишет паблик «Челябинский транспорт» в ВК. — Вероятно, таким способом компании хотят избежать возможных претензий со стороны антимонопольной службы: поскольку номинально цены и даты изменений оказываются разными, действия перевозчиков нельзя назвать сговором. В то же время с пассажиров, скорее всего, эти копейки брать не будут.

В комментариях пассажиры пишут, что догадывались об этом.

— Собственно, я так и подумал сразу. Только сомнения есть, что водители будут от копеек отказываться. Скорее пассажиры будут от сдачи отказываться, тем самым переплачивая, — прокомментировал житель Челябинска Виталий Селезнев.

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ИСТОЧНИК KP.RU