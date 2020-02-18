Урбанисты объявили войну против заборов Челябинска

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:11:25+03:00

Челябинский активист нередко жалуется на нелепые заборы на своих страницах в соцсетях. Фото: «Челябинский урбанист», vk.com

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Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, известный своей критикой заборов на тротуарах, призвал челябинцев к борьбе против ограждений. Для этого будет создана специальная карта с указанием всех проблемных мест.

— Мне сообщили в мэрии, что готовы демонтировать все заборы, которые не обязательны по ГОСТам. Таких появилось очень много в годы царствования вице-мэра (Владимира) Алейникова и начальника УДХ (Александра) Шабалина, — написал Владов на своих страницах в соцсетях.

Активист попросил всех неравнодушных челябинцев сообщать о проблемных участках, где не нужны установленные ограждения. Все указанные места будут перенесены на интерактивную карту.

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ИСТОЧНИК KP.RU