Урбанисты объявили войну против заборов Челябинска
Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, известный своей критикой заборов на тротуарах, призвал челябинцев к борьбе против ограждений. Для этого будет создана специальная карта с указанием всех проблемных мест.
— Мне сообщили в мэрии, что готовы демонтировать все заборы, которые не обязательны по ГОСТам. Таких появилось очень много в годы царствования вице-мэра (Владимира) Алейникова и начальника УДХ (Александра) Шабалина, — написал Владов на своих страницах в соцсетях.
Активист попросил всех неравнодушных челябинцев сообщать о проблемных участках, где не нужны установленные ограждения. Все указанные места будут перенесены на интерактивную карту.
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