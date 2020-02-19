2020-02-19T09:45:54+03:00
Общество

Стартовала продажа авиабилетов из Челябинска в Крым

«Комсомолка» узнала расписание рейсов и стоимость билета на юг
Валентина ВАГАНОВА
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Полеты из Челябинска в Крым начнутся в мае.Полеты из Челябинска в Крым начнутся в мае.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Авиакомпания «ИрАэро» объявила о начале продаж билетов из Челябинска в Симферополь. Самолеты будут летать на юг один раз в неделю с конца мая до конца сентября. Расписание рейсов опубликовали на сайте авиакомпании.

Самолеты из Челябинска в Крым будут вылетать каждый вторник в 14:10, а прибывать в 15:25. Вылет обратно будет в 8:00, прибытие в 13:10. Время вылета и прилета местное.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость — от 4850 рублей.

Ранее о возобновлении полетов в Крым заявила компания Red Wings. Она начнет перевозить пассажиров из Челябинска в Симферополь с 3 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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