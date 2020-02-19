2020-02-19T16:33:17+03:00
Общество

Коммунальщикам придется ответить за потоп в Парковом

Аварией заинтересовались в прокуратуре
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Машинам приходилось буквально проплывать по дорогам. Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаМашинам приходилось буквально проплывать по дорогам. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Изменить размер текста:

«Предприятие было обязано следить за сетями» — так в прокуратуре Курчатовского района Челябинска прокомментировали свои претензии к МУП «ПОВВ» из-за потопа 17 февраля в микрорайоне Парковый. Последствия коммунальной аварии страшные: одной из местных ветклиник пришлось закрыться из-за ущерба от затопления.

Сотрудники прокуратуры были в микрорайоне еще во время потопа. Уже тогда представители ведомства фиксировали как коммунальщики работали над ликвидацией аварией.

— Авария произошла на водоводе, балансосодержателем которого является МУП «ПОВВ». В организации указали две возможные причины аварии — излом сварочного стыка, либо деформация в результате движения грунта. В любом случае, предприятие было обязано следить за сетями надлежащим образом, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Принять меры по предписанию ведомства коммунальщики должны в течении месяца.

Потоп в Парковом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве обсудили готовность Челябинска к саммитам
Отставку скандального челябинского омбудсмена рассмотрят в конце февраля
Стало известно точное количество мероприятий, которые пройдут в Челябинске во время саммитов
Коммунальщикам придется ответить за потоп в Парковом
Карантин продлили: челябинские подростки нашли себе новое развлечение
«Оскорбила еще больше!»: блогерша из Челябинска сняла ролик о «бесплатных» гражданских женах
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» пройдет в Кургане в апреле
В центре Челябинска снесли дом XIX века
В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Челябинский урбанист недоволен освещением на набережной
Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов
Освоение новой продукции на «Уралкузе» вошло в рейтинг главных событий российской металлургии 2019 года
«Трактор» сразится с «Адмиралом» — соперником по турнирной таблице