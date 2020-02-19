Коммунальщикам придется ответить за потоп в Парковом
«Предприятие было обязано следить за сетями» — так в прокуратуре Курчатовского района Челябинска прокомментировали свои претензии к МУП «ПОВВ» из-за потопа 17 февраля в микрорайоне Парковый. Последствия коммунальной аварии страшные: одной из местных ветклиник пришлось закрыться из-за ущерба от затопления.
Сотрудники прокуратуры были в микрорайоне еще во время потопа. Уже тогда представители ведомства фиксировали как коммунальщики работали над ликвидацией аварией.
— Авария произошла на водоводе, балансосодержателем которого является МУП «ПОВВ». В организации указали две возможные причины аварии — излом сварочного стыка, либо деформация в результате движения грунта. В любом случае, предприятие было обязано следить за сетями надлежащим образом, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Принять меры по предписанию ведомства коммунальщики должны в течении месяца.
Потоп в Парковом.
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ИСТОЧНИК KP.RU