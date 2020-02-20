2020-02-20T07:51:35+03:00
Общество

Администрация Челябинска приняла у минобороны коммунальные сети поселка Шагол

Чиновники планируют внимательно относиться к новому имуществу
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Челябинск забирает на баланс коммунальные сети поселка Шагол, прежде бывшие в ведении Минобороны России. Как отмечают авторы телеграм-канала «Челябушка», это поистине историческое событие. Информацию подтвердила мэр города Наталья Котова.

Напомним, ранее жители поселка постоянно жаловались, что тепло в их домах появлялось в самую последнюю очередь. Теперь в администрации планируют более внимательно относиться к коммунальному обслуживанию нового имущества.

— С выгодой для поселка все ясно, ремарки не требуются: будут отремонтированы объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Не сразу, разумеется, но будут, и напрямую, а не через пень-колоду, — отмечают авторы «Челябушки». — Город, конечно, взваливает на себя дополнительный груз. ЧКТС (МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети») и ПОВВ (МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»), у которых и без Шагола полно проблем, придется напрягаться, так как новое старое имущество практически разваливается.

Как отмечают общественники, отдельно стоит сказать о бюрократических проволочках. Раньше во время аварий в поселке муниципалитет ничего не мог предпринять. Взять, к примеру, недавнее ЧП в чебаркульском военном городке, там договариваться пришлось лично губернатору Алексею Текслеру по созвону с оборонщиками. С переводом коммуникаций на баланс города и реконструкция, и ликвидация последствий аварий (то же подключение к теплу, чтобы люди не мерзли по пять суток подряд) явно пойдут быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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