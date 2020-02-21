2020-02-21T06:10:42+03:00
Общество

«Богиня Заправка не позволяет мне возить за такие деньги»: таксисты Челябинской области просят клиентов отменять дешевые заказы

Пассажир выложил в соцсети оригинальную переписку с водителем
Ирина КАРЕЛИНА
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Таксисты отказываются от дешевых заказов.Таксисты отказываются от дешевых заказов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Магнитогорска Айгуль Юсупова вызвала такси. Ехать — минут пять. Цена — 64 рубля. Вдруг приходит сообщение от водителя:

— Понимаете, вера в великую и кровожадную богиню Заправка не позволяет мне возить людей за такие деньги.

— Так увольняйтесь, — ответила девушка.

— Богиня мне испытания насылает, так что нельзя уволиться, — пишет водитель и ставит смеющийся смайлик.

— Отменяйте заявку тогда. Не я же вам цены назначаю, — написала девушка, не понимая, чего от нее хочет таксист.

— Но идти против веры нельзя. Ничего отменять не буду, — последовал ответ.

Скрин части переписки с водителем. Фото: Айгуль Юсупова.

Скрин части переписки с водителем. Фото: Айгуль Юсупова.

После еще пары таких странных реплик Айгуль поняла: таксист ждет, что она либо заплатит ему больше, либо отменит дешевую заявку. Сам он отменять не хотел, чтобы не уронить свой рейтинг. Эту историю со всей перепиской Айгуль опубликовала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Я по-началу тоже с юмором ему отвечала. Но после 20-минутной переписки уже было не смешно. Цена меня устраивала, машина тоже. Почему я должна отменять заявку? — возмутилась Айгуль.

В паблике объявился тот самый таксист. И сказал, что всем клиентам так пишет, когда его не устраивает цена. Мол, «большинство нормальных людей понимают». Процитировать его дословно нет возможности из-за нецензурной лексики и оскорблений в адрес пассажиров.

Часть пользователей соцсети поддержали Айгуль, а часть — посочувствовали таксистам, которым приходится работать за такие маленькие деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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