Чиновники рассказали, почему в школах Челябинской области детям дали ледяное молоко

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Озерске и Коркино заработала программа «Школьное молоко». Скоро к ней подключатся и остальные города Челябинской области. Ученикам начальной школы бесплатно выдают полезный напиток в индивидуальной упаковке. Но вот незадача — он оказался слишком холодным. Кто-то пожаловался, что заболело горло. Напомним, возмущенные родители написали об этом в соцсети.

— Случилось… выдали сегодня в школе молоко на завтрак (в некоторых образовательных заведениях дети питаются два раз в день — прим. автора). Дети жалуются, что молоко холодное, даже ледяное. С собой забирать не разрешают: пить надо быстро, пока перемена идет, и в столовой. В общем, посмотрим, как будет дальше. Пока ерунда какая-то выходит, — пожаловалась мама школьника в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

Чиновники объяснили ситуацию.

— Молоко было холодным только в первый день, так как его привезли в школы в 6 утра, — рассказывают корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации Озерского городского округа. — В некоторых учебных заведениях раздавали напиток на первой перемене и даже до начала уроков, и он не успел согреться.

В следующие дни молоко было нормальной температуры. Так как оно ультрапастеризованное, то может храниться не в холодильнике, а при температуре +18… 20 градусов. Для этого подходят школьные пищеблоки.

МОЖНО И ПОДОГРЕТЬ

— Если кто-то из детей любит очень теплое молоко, он может перелить его в стакан и попросить подогреть работников столовой, — говорят в мэрии. — Если ребенок по каким-то причинам не может пить молоко вместе со всеми (например, в это время он принимает лекарство), то можно договориться, чтобы ему выдавали на другой перемене. Все такие вопросы решаются индивидуально.

Дети говорят, что им понравился вкус молока, которое для них закупили. А еще им интересно, что оно в коробочках с трубочкой. В школе №33 из 440 младшеклассников согласие на молоко изначально дали 300 с небольшим человек. Сейчас дети, которые отказались, посмотрели на одноклассников и тоже захотели пить молоко. Поэтому родители продолжают нести заявление на получение напитка.

Еще хочется добавить: если возникают какие-то проблемы, родители могут поговорить с классными руководителями и все решить. Это продуктивнее, чем жаловаться в соцсетях.

Почему детям не разрешают выносить коробочки с молоком из школьной столовой, читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ледяное! А на вынос не дают»: школьники Челябинской области жалуются на бесплатное молоко

В регионе заработала федеральная программа «Школьное молоко». О ее правилах рассказали в Минобре (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU