Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование об убийстве 17-летнего челябинца

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:35:01+03:00

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22 февраля в Челябинске убили 17-летнего студента. Вместе с товарищем и подругой они шли по Воровского, когда к ним пристала пьяная компания. Парня ударили ножом в грудь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

— Руководитель Следственного комитета поручил в рамках расследования установить все обстоятельства и участников преступления, причины и условия ему способствовавшие. Глава ведомства поручил оказать семье погибшего помощь и поддержку, а также содействие в организации похорон, — сообщили в СК РФ.

Ранее в администрации города сообщили, что помогут с похоронами семье. Подозреваемый сейчас в изоляторе. В драке ранили также друга погибшего парня. Он выжил и сейчас в больнице.

За убийство по УК грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, следователям предстоит выяснить, кто из дерущихся ранил второго подростка.

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ИСТОЧНИК KP.RU