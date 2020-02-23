2020-02-23T08:35:01+03:00
Происшествия

Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование об убийстве 17-летнего челябинца

Молодого человека ударили ножом во время пьяной драки
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
17-летнего юношу ударили ножом в грудь.17-летнего юношу ударили ножом в грудь.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

22 февраля в Челябинске убили 17-летнего студента. Вместе с товарищем и подругой они шли по Воровского, когда к ним пристала пьяная компания. Парня ударили ножом в грудь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

— Руководитель Следственного комитета поручил в рамках расследования установить все обстоятельства и участников преступления, причины и условия ему способствовавшие. Глава ведомства поручил оказать семье погибшего помощь и поддержку, а также содействие в организации похорон, — сообщили в СК РФ.

Ранее в администрации города сообщили, что помогут с похоронами семье. Подозреваемый сейчас в изоляторе. В драке ранили также друга погибшего парня. Он выжил и сейчас в больнице.

За убийство по УК грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, следователям предстоит выяснить, кто из дерущихся ранил второго подростка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Эвакуация в подарок защитникам Отечества»: в Челябинске возмутились вывозу на штрафстоянку в праздники
«Слоненок с соблазнительными изгибами»: красавицу плюс-сайз из Челябинска показали в шоу «Модель XL»
Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование об убийстве 17-летнего челябинца
Двойной агент: аферист выманил у жителя Челябинска деньги от имени банка
Мэр Челябинска показала, как поздравляет близких мужчин с 23 Февраля
Еще двое граждан Китая попали под карантин в Челябинске
«Трактор» поставил рекорд в матче с «Сибирью»
В Челябинске презентуют российский фильм-лауреат Каннского фестиваля
Мэрия Челябинска оплатит похороны погибшего в драке подростка
Друзья убитого подростка в Челябинске рассказали подробности происшествия
В Челябинске поймали мужчину, который срывал украшения с ушей
Что случилось: топ-5 событий третьей недели февраля
В Челябинске субботники начнутся раньше, чем обычно
В Челябинске в массовой драке убили подростка
У мэра Челябинска появился новый зам
Челябинские феминистки расклеили предупреждающие наклейки на спа-салонах
Алексей Текслер проверил трассу для ски-кросса в Миассе
Это не дорблю: в Челябинской области делали сыр из просроченного молока
В Карабаше пройдет масштабное обновление больницы
В Челябинске выполнили сложную операцию беременной женщине
Челябинский депутат возмущен новыми защитными экранами
В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ
В Челябинске мужчинам окажут психологическую помощь
Пустырь в центре Челябинска превратят в модный сквер
В Челябинске пройдут старты памяти «Снежных призраков»
Президент Путин повысил в звании начальника ФСИН по Челябинской области