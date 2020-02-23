«Слоненок с соблазнительными изгибами»: красавицу плюс-сайз из Челябинска показали в шоу «Модель XL»

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:15:28+03:00

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На ТВ стартовало шоу «Модель XL». Ухоженные девушки с лишним весом сейчас в тренде. На кастинг шоу отправилась Анастасия Супчева из Челябинска.

— Я хочу покорить хотя бы для начала российские подиумы, чтобы приобрести больше уверенности и чтобы еще больше людей увидели мою внешность и красоту, — заявила красавица в черном боди.

Но жюри тут же огорошило: нужно чуть больше набрать веса!

— У меня 50 размер, XL. Это я от волнения схуднула! — оправдывалась Настя.

Серьезно похудевшая в последнее время Анфиса Чехова в жюри проекта уточнила, что в Штатах модели между нормальным и лишним весом называют curvy, что переводится как «изогнутый, соблазнительный».

Девушка заявила, что схуднула от волнения.Фото: кадр с видео

— Я уже родилась слоненком! — оправдывалась участница. — Мама сказала, что у меня ножки как у слоника были

Но судьи были непреклонны.

— Вы не дотягивает до размера XL. Глядя на вас, большая часть российских женщин удивится, что вы на этом проекте, — высказалась теледива Екатерина Скулкина.

— Не дотягиваете до размеров! Идите на ночь жрать булки и тогда приходите заново в этот проект, — пошутил коуч по успеху Павел Раков.

А вот Анфиса Чехова дала добро пройти в проект.Точку поставил звездный стилист Николай Овечкин, который также не допустил челябинку.

Решение судей расстроило претендентку.Фото: кадр с видео

Программа будет выходить каждую субботу в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU