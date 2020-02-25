Cледствие возбудило уголовное дело об убийстве пропавшего Семена Тютюева из Челябинска

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:35:53+03:00

Мужчина отправился в магазин за молочной смесью и пропал

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В Челябинске продолжаются поиски 30-летнего бизнесмена и депутата Семена Тютюева, который в ночь на 22 февраля поехал за детской смесью в магазин «Лента» на ул. Академика Сахарова и пропал.

— Так как обстоятельства исчезновения дают основания полагать, что мужчину могли убить, возбуждено уголовное дело, — говорят в СУ СК России по Челябинской области.

Тем не менее, поиски продолжаются.

Правда, в них до особой отмашки не участвуют волонтеры. На данном этапе поисками Семена занимаются силовики.

Близкие бизнесмена считают, что к исчезновению может быть причастен незнакомый мужчина, с которым Семен обменялся репликами у входа в магазин. Видеокамеры в магазине зафиксировали, как незнакомец покупает перчатки и широкий скотч. Эти предметы наталкивают на печальные мысли.

В Челябинске пропал мужчина.На этом видео незнакомец, с которым общался Семен. Видео: запись с видеокамер в магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU