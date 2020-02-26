«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити
В социальных сетях продолжается официальное голосование за регионы, где в этом году пройдет фестиваль уличного искусства «Культурный код». Среди возможных участников — шесть областей, в том числе Челябинская область. Пока наши шансы достаточно хороши, но отдать голос россияне могут до 2-х часов ночи 4 марта, поэтому все может измениться.
Сейчас в голосовании лидируют Татарстан (около 25%) и Челябинская область (23%). На пятки нам наступают Ставропольский край и Ленинградская область (по 17%). Самые слабые позиции у Нижегородской области (почти 15%) и у Удмуртии (3%).
Голосовать два раза нельзя. Если вы уже отдали голос, расскажите о «Культурном коде» друзьям и попросите их поддержать акцию. Это тот случай, когда победа благодаря простым людям возможна.
Фестиваль подарит области новые граффити на фасадов домов и интересные творческие встречи. Это реальный шанс преобразить мир вокруг в лучшую сторону.
Голосовать нужно здесь.
Ранее отдать свой голос за наш регион призвал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU