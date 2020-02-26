2020-02-26T10:05:58+03:00
Общество

«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити

Фестиваль уличного искусства пройдет в трех регионах, где живут люди в активной позицией
Ирина ГОЛЛАЙ
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Челябинску нужны свежие краски.Челябинску нужны свежие краски.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В социальных сетях продолжается официальное голосование за регионы, где в этом году пройдет фестиваль уличного искусства «Культурный код». Среди возможных участников — шесть областей, в том числе Челябинская область. Пока наши шансы достаточно хороши, но отдать голос россияне могут до 2-х часов ночи 4 марта, поэтому все может измениться.

Сейчас в голосовании лидируют Татарстан (около 25%) и Челябинская область (23%). На пятки нам наступают Ставропольский край и Ленинградская область (по 17%). Самые слабые позиции у Нижегородской области (почти 15%) и у Удмуртии (3%).

Голосовать два раза нельзя. Если вы уже отдали голос, расскажите о «Культурном коде» друзьям и попросите их поддержать акцию. Это тот случай, когда победа благодаря простым людям возможна.

Фестиваль подарит области новые граффити на фасадов домов и интересные творческие встречи. Это реальный шанс преобразить мир вокруг в лучшую сторону.

Голосовать нужно здесь.

Ранее отдать свой голос за наш регион призвал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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