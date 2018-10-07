5 проектов из Челябинской области, мимо которых нельзя пройти

Пока одни уродуют Челябинск, закрашивая все вокруг серой краской, а другие ругают город за неприглядность, эти ребята украшают улицы крутыми стрит-артами. Для них город — это холст. Под их кистями Челябинск становится ярче и уютнее.

«Комсомолка» собрала подборку творческих проектов челябинцев, улучшающих городской облик. Вы наверняка знакомы со многими работами, а теперь познакомьтесь с их авторами.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ГРАФФИТИ

На челябинских улицах также можно встретить творчество челябинского граффитиста Тимура Абдуллаева, известного как Бразил. Тимур в граффити 19 лет, у него своя студия, и роспись стен это его основная работа.

Его потрясающие граффити украшают стены модных кафе, уличных павильонов, магазинов, спортклубов. Но в перерывах он находит время на общественные проекты.

Многие видели огромное граффити на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов, где изображен героический бой русских солдат с фашистами — это работа Тимура и его друзей Павла Дериглазова и Антона Полухина .

А портрет Станислава Черчесова на Алом поле видели? Тоже — Бразил. Он же автор «ноги Акинфеева» на новостройке в поселке Рощино, граффити с учеником и профессором на стене дома по Свердловскому проспекту, 28, портрета Высоцкого на воротах одного из гаражей Металлургического района.

Граффитист Тимур Абдуллаев нарисовал на стене пятиметрового Станислава Черчесова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тимур — автор социального проекта «Яркий город». В рамках него он вместе со своей командой избавляет Челябинск от унылых серых стен, расписывает неприглядные постройки в разных частях города. Активно сотрудничает с челябинскими урбанистами, тоже разрисовывал электрощитки на городских улицах.

В мае, на большом спортивном празднике в честь грядущего Чемпионата мира по футболу, Бразил провел мастер-класс в Краснодаре, изобразив знаменитого футболиста Рональдиньо. Маститый спортсмен был гостем праздника, и лично оценил работу челябинца. Она ему очень понравилась, он даже выложил ее в свой инстаграм.

Это Юрий Гагарин на воротах гаража на улице Гагарина. Работа Тимура Абдуллаева.

В конце мая Тимур Абдуллаев стал лучшим райтером в мире. Он победил в Чемпионате мира по граффити, который проходил в Москве.

Летом чемпион мира по граффити разрисовал здание под огромную книжную полку с детскими сказками в горсаду Пушкина. А неделю назад разрисовал стены детской больницы на ЧМЗ.

Книжную полку для великана нарисовали не стене Дома сказки. Фото: vk.com/domskazki74

КАРТИНЫ В ДУПЛЕ

В дуплах реликтовых сосен в парке Гагарина можно отыскать удивительных «древожителей»: рысь, сыча, рыбок, а также Тоторо из знаменитого мультфильма «Мой сосед Тоторо» и лесных духов. Их «заселила» сюда художница Виктория Мелер (псевдоним Mira Clart). Она разрисовывает морозобоины в соснах. Это такие углубления на деревьях, образованные морозом.

Виктория нарисовала уже девять рисунков. Пишет она акриловыми красками, они не вредят коре. Более того, они защищают обнаженный участок ствола от короедов, древоточцев и низких температур.

За работу художница взялась еще прошлым летом. Просто выходя на прогулку, брала с собой кисти и акриловые краски и творила на свежем воздухе. Говорит, захотелось оживить лес и разнообразить окружающее пространство.

Неделю назад она нарисовала в дупле дятла.

Виктория планирует устроить для челябинцев квест, чтобы дети и взрослые отыскали загадочных существ по лесу.

Кстати, Mira Clart тоже разрисовывает ящики на городских улицах. Например, девочка с пиццей (см. фото ниже) — это ее творение.

Вот такие забавные древожители живут в парке Гагарина. Фото: Виктория Мелер.

РАЗРИСОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОЩИТКИ

Ржавые шкафы с проводами преображает команда «Челябинского урбаниста». За год арт-объектами стали 47 трансформаторных будок. На подходе еще 12. Раньше эти старые, обшарпанные ящики позорили город, а теперь украшают.

— Практика показывает, вандалы не клеят объявления на арт-объекты. Расписывая ящики, мы делаем город ярче и дарим людям частичку счастья, — говорят урбанисты.

Этот шкаф находится на перекрёстке пр. Ленина и ул. Красной около памятника Орлёнку. Фото: Челябинский урбанист

Деньги на роспись шкафов дают челябинцы, на один объект требуется 8 тысяч. За работу активисты не берут ничего, расходы только на материалы.

Жители любуются красивыми трансформаторными будками. В соцсетях они оставляют общественникам комментарии с благодарностью и подкидывают идеи для новых ящиков. Есть, правда, и те, кому красивые щитки не по душе. Горожан беспокоит, что урбанисты убирают с электрощита предупреждающие желтые наклейки — внутри все-таки электрические провода. Но активисты пообещали знаки вернуть.

Эта девушка с пиццей красуется на перекрёстке улиц Комарова и Салютная, около кафе «Додо пицца». Фото: Челябинский урбанист.

Пару раз арт-объекты портили серой краской, потому что креативность и яркость это «не по ГОСТУ!». Несмотря на такие единичные трудности, команда Челябинского урбаниста не останавливается.

На городских улицах красуются самые разные ящики: с забавными животными, причудливыми абстракциями, известными личностями и даже копиями знаменитых картин. Посмотреть все работы можно здесь.

Самые топовые ящики с уникальной историей — в нашей подборке «ТОП-10 шкафов «Челябинского урбаниста».

КСТАТИ

Где еще в Челябинской области жители расписывают город?

Украшают улицы и жители других городов Челябинской области. Например, в Магнитогорске офисную четырехэтажку расписали под гжель. Белоснежный фасад с удивительными синими узорами красуется в промзоне, на здании строительной компании «Прокатмонтаж» по улице Кирова, 104-Б.

Как вам такое оформление офисного здания? Фото: Михаил Котлованов.

Авторы красоты — граффити-художники Михаил Котлованов и Дмитрий Платонов. Они также расписали здания внутри территории, причем фасады за проходной еще удивительнее — сказочный замок, красивейший горный пейзаж. И каждый день ими любуются сотрудники компании.

Еще Михаил и Дмитрий украсили несколько домов в рамках проекта «Магнитогорск — музей городов под открытым небом» и расписали вагоны трамваев, которые колесят по городу.

Этой красотой каждый день любуются сотрудники компании. Фото: Михаил Котлованов.

В копейском поселке Горняк 85-летний житель Леонард Голошубин расписывает подъезды местных многоэтажек. Изображения на стенах самые разные: от русских сказок и полотен известных художников до православных церквей. Интересно, что в тех подъездах, где стены украшают рисунки Леонара Голошубина, никто не мусорит и всегда царит чистота — берегут красоту и не портят.

Возле такой красоты даже хочется остановиться. Фото: соцсети.

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