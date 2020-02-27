Андрей Косилов не согласен с иском на 13 млн рублей от пострадавших в ДТП с его «Лексусом»
В четверг, 27 февраля, Аргаяшский районный суд начал рассматривать дело о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрей Косилова.
Все случилось за городом 28 июля 2019 года. «Лексус», которым управлял Косилов, врезался в «Ладу Весту», в которой ехали трое. Водитель пострадавшей машины и ее пассажирка получили тяжелые травмы и какое-то время находились в коме. Девушка до сих пор проходит курс реабилитации в одной из частных клиник Екатеринбурга. Адвокаты пострадавших требуют от Андрей Косилова выплатить парню и девушке моральную компенсацию в размере 13 млн рублей.
Андрей Косилов не признает себя виновным в ДТП. Он говорит, что в тот день вез жену и маленького внука, поэтому ни за что бы не стал рисковать их здоровьем и нарушать правила. Также Андрей Косилов не согласен с суммой материальных претензий.
Бизнесмен сразу же начал помогать пострадавшим деньгами, чтобы они смогли начать реабилитацию. В общей сложности Косилов выплатил 1 млн 600 тыс. рублей. Также он собирался заключить мировое соглашение: миллион отдать деньгами, а потом компенсировать чеки на сумму в пределах еще трех миллионов. Но пострадавшие отказались от этого.
Адвокат Андрея Косилова полагает, что сумма в 13 млн рублей завышена, так как обычно суды в России в подобных случаях назначают компенсацию в пределах 500 тысяч.
Первое заседание по существу состоится 6 марта.
Андрей Косилов попал в ДТП в Челябинской области.Видео: очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU