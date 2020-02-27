2020-02-27T16:37:30+03:00
Общество

Директора скандальной школы в Златоусте уволили

На школьной линейке силовики показывали приемы для разгона бунта
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На посвящении в кадеты, силовики размахивали дубинкой. Фото: ЗлатТВНа посвящении в кадеты, силовики размахивали дубинкой. Фото: ЗлатТВ
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Разгоняли митингующих, а пострадал директор: главу 21-й школы Златоуста Константина Сарычева уволили. Ранее школа стала известна на всю страну из-за показательного выступления спецназа перед детьми.

«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».Видео: Злат-ТВ

Корреспонденты КП-Челябинск уже пытались разобраться в том, почему детей решили развлечь именно выступлением бойцов ФСИН с дубинками. Тогда в ответ на критику со стороны чиновников, работники школы объяснили это тем, что учатся здесь кадеты, а силовики просто показывали слаженную работу в команде.

Как отмечает издание «Курс дела», директор подал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас обязанности Сарычева исполняет Ирина Полтава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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