Директора скандальной школы в Златоусте уволили

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:37:30+03:00

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Разгоняли митингующих, а пострадал директор: главу 21-й школы Златоуста Константина Сарычева уволили. Ранее школа стала известна на всю страну из-за показательного выступления спецназа перед детьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/751182" frameborder="0"></iframe> «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».Видео: Злат-ТВ

Корреспонденты КП-Челябинск уже пытались разобраться в том, почему детей решили развлечь именно выступлением бойцов ФСИН с дубинками. Тогда в ответ на критику со стороны чиновников, работники школы объяснили это тем, что учатся здесь кадеты, а силовики просто показывали слаженную работу в команде.

Как отмечает издание «Курс дела», директор подал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас обязанности Сарычева исполняет Ирина Полтава.

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ИСТОЧНИК KP.RU