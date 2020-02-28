2020-02-28T11:47:38+03:00
Общество

Масленица в Челябинске 2020: горожан зовут на бесплатные народные гуляния

Где и когда можно поесть блинов, поучаствовать в забавах и посмотреть, как сжигают чучело
Валентина ВАГАНОВА
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Масленица 2020 в Челябинске: где и когда пройдут гулянияМасленица 2020 в Челябинске: где и когда пройдут гулянияФото: Артем ЛЕНЦ
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На грядущих выходных в Челябинске пройдут масленичные гуляния. Провожать зиму челябинцы будут два дня, 29 февраля и 1 марта, с блинами, песнями и народными забавами.

Большое гуляние на Масленицу 2020 в Челябинске развернется в Парке Гагарина. Праздник пройдет в воскресенье, 1 марта, на главной сцене у фонтана. В программе: игры, выступление фольклорных коллективов, ярмарка. Сильных и смелых ждут потешные состязания. Победителю достанется мешок муки.

Самый ценный подарок приготовили покорителю ледяного столба. Храбрецу, быстрее всех забравшемуся на вершину, подарят телевизор.

Еще на празднике можно будет увидеть выставку ростовых кукол, и проводить Масленицу 2020 сожжением самого большого в городе масленичного чучела.

Масленица в Парке Гагарина пройдет 1 марта, начало в 12:00. Где еще состоятся гуляния, читайте в нашем материале «Масленица 2020 в Челябинске: где и когда пройдут народные гуляния».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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