Жительницу Челябинской области госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительница поселка Роза Челябинской области госпитализирована с подозрением на коронавирус. 27 февраля она вернулась из отпуска в Италии. Почувствовала сильное недомогание и пошла в больницу. Врачи приняли решение изолировать ее в инфекционном отделении.
Ближайший к Розе бокс для инфицированных оказался в Еманжелинске. Туда пациентку перевезли. Пока у нее классические для гриппа и ОРВИ признаки: температура, болит горло, насморк. Однако короновирусная инфекция так и проявляется на ранних стадиях.
В Минздраве Челябинской области подтвердили факт госпитализации, однако, уточнили, что сейчас все больные, которые недавно вернулись из-за рубежа, попадают под подозрение. Если состояние женщины ухудшится, ее перевезут в инфекционное отделение в Челябинск.
Ранее правительство России ввело новые меры противодействия распространению коронавируса. Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Италию, которая стала очагом болезни в Европе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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