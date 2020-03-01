2020-03-01T19:35:54+03:00
Общество

«Пашем за 18 тысяч»: водители трамваев в Челябинске требуют вернуть МУП

Инициатор петиции об увольнении руководителя ЧелябГЭТ Павлюченко дал интервью движению «Гражданский патруль»
Андрей СОКОЛОВ
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Куда ты едешь, челябинский трамвай?Куда ты едешь, челябинский трамвай?Фото: Андрей АБРАМОВ
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Напомним, во вторник, 25 февраля, мы опубликовали материал о том, что работники ЧелябГЭТ требуют уволить своего директора Александра Павлюченко. Эту акцию «главный по троллейбусам» назвал провокацией.

И пояснил нашему изданию: «Это дело рук частных перевозчиков, которые недовольны тем, что мы не повышаем плату за проезд и создаем им конкуренцию».

Движение «Гражданский патруль» встретилось с человеком, который стал инициатором петиции об увольнении руководителя ЧелябГЭТ.

Полностью интервью можно прочитать в паблике общественного движения. Мы приведем цитаты.

Александр Павлюченко на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

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— С приходм Павлюченко начались сплошные сокращения штата. Убрали путевое хозяйство, сократили большинство людей, которые ремонтировали подвижной состав. И сейчас мы наблюдаем удручающее состояние путей.

— Раньше за год плановый ремонт проходил весь парк, сегодня же всего 20 вагонов. Инструментов и запчастей не хватает.

— Из-за низкой зарплаты водители работают два дня через два и по 12 часов. А без подработки зарплата всего 18 тысяч рублей. Как можно прожить на такую сумму?!

— Отпуск раньше был 40 дней, а сейчас 28.

— Все сотрудники хотят вернуться в МУП, чтобы быть под опекой у государства.

— У нас премия за регулярность и мы должны следовать расписанию. Если отклонение более двух минут, то лишают премии. Соблюдать график сложно, потому что он неграмотно составлен.

— Многие сотрудники готовы подписать письмо на имя губернатора по поводу отставки Павлюченко. И чтобы вернули нас в МУП. А вот устраивать забастовку люди боятся, у всех кредиты и долги...

ИСТОЧНИК KP.RU

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