2020-03-03T08:10:50+03:00
Общество

Депутат из Челябинской области, назвавший избирательницу «тупорылочкой», переезжает в США

Вячеслав Откин сложил полномочия и перебирается за границу
Екатерина АНДРЕЕВА
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Депутат из Миасса Вячеслав Откин уезжает жить в Америку.Депутат из Миасса Вячеслав Откин уезжает жить в Америку.
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Скандально известный депутат из Миасса Вячеслав Откин переезжает на ПМЖ в штаты. Об этом он заявил на заседании городского собрания депутатов. А позже выложил видеообращение к горожанам в группе «Свободный Миасс» во «ВКонтакте».

— Здравствуйте, уважаемые друзья. У нас была сессия. Я на этой сессии поблагодарил депутатов, снял с себя полномочия председателя бюджетной комиссии, но все равно я остаюсь депутатом, проконтролирую, чтобы мой округ был самым лучшим, — сказал Откин, после чего спел под гармонь песню «Ах, какая женщина».

— Если выступая не спеть, это будет неправильно, — объяснил народный избранник.

У Вячеслава Откина в США живет семья, не так давно родился внук. Журналистам он рассказал, что давно планировал переезд. Сейчас намерен сменить профиль работы, стать «отдыхальщиком» и загорать на Гавайях.

Напомним, Вячеслав Откин стал известен на всю страну после того, как публично назвал местную жительницу «тупорылочкой». В беседе с журналистом КП-Челябинск он заявил, что вся эта история — политический заказ, чтобы лишить его мандата. Однако суд все-таки оштрафовал его за оскорбление.

Скандально известный депутат из Миасса Вячеслав Откин переезжает в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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