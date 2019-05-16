«Ты ублюдок, а ты — тупорылочка»: депутата из Челябинской области оштрафовали за неуважение к избирателям

В Миассе закончилось судебное разбирательство между местным депутатом Вячеславом Откиным и горожанкой Татьяной Булатовой. Последняя подала иск об оскорблении достоинства после того, как народный избранник публично назвал ее «тупорылочкой».

Скандал разгорелся на пустом месте. Это случилось пару месяцев назад в четвертом по величине городе Челябинской области. В местном паблике в соцсетях простые горожане обсуждали политику. Кто-то вспомнил про бывшего мэра Владимира Григориади, прогоревшего на взятках. Несколько человек нелицеприятно о нем отозвались. Тут в онлайн-полемику вступил депутат Откин. Одного из комментаторов назвал ублюдком, а другую — Татьяну Булатову — «тупорылочкой».

Депутат публично оскорблял жителей Миасса в соцсети.

— Я терпеть не стала и пожаловалась в прокуратуру. Подала заявление в интернете. В прокуратуре отреагировали и помогли мне составить иск, — рассказала Булатова.

На суде Вячеслав Откин оправдывался: никого он не оскорблял, а его аккаунт вообще взломали. Более того, 58-летний депутат утверждал, что почти не умеет пользоваться компьютером и интернетом. Да, страничка в соцсети есть. Но навыков хватает только для того, чтобы загрузить фото в профиль, да долго и мучительно напечатать два-три слова.

В разговоре с корреспондентом «КП» Откин заявил, что вся эта история — политический заказ, чтобы лишить его мандата.

— Кто-то специально нанял интернет-троллей, чтобы опорочить мое имя. Мою страницу взломали, написали провоцирующие комментарии. Но я готов извиниться за человека, который это сделал!

Суд взял перерыв, чтобы выяснить, действительно ли страницу депутата взломали. А на очередном заседании вынес решение: ответчик виновен.

— Вячеслав Откин признан виновным по административной статье «Оскорбление». Ему назначен штраф — 2000 рублей, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в мировом суде.

КСТАТИ

Пока шло судебное разбирательство, Откин подал встречное заявление в прокуратуру. Одиозный депутат тоже потребовал наказать Татьяну Булатову за оскорбление. Правда, форма этого оскорбления выглядела странно — якобы Булатова лайкала комментарии миассцев в интернете, требующих лишить Откина мандата. Но в конечном итоге депутат и избирательница пошли на мировую.