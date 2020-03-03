2020-03-03T15:27:01+03:00
Общество

Золотодобытчик из Челябинской области вошел в список Forbes

Он стал одним из самых влиятельных бизнесменов в этой отрасли
Валентина ВАГАНОВА
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Константин Струков.Константин Струков.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинский олигарх Константин Струков попал в рейтинг самых богатых золотодобытчиков России по версии журнала Forbes. Он занял вторую строчку этого списка. На первом — семья Сулеймана Керимова, а на третьем — Алексея Мордашова. Всего в рейтинге 17 бизнесменов. Они контролируют 11 компаний, которые производят почти 64% российского золота.

Компания Струкова «Южуралзолото» занимается добычей драгоценного металла в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. За прошлый год она произвела 33 тонны золота. Однако в ее шахтах нередко происходят ЧП. Так, прошлой зимой в шахте «Центральная» в ствол рухнул электровоз. Никто из шахтеров не пострадал. Летом 2018 года здесь произошел пожар, а осенью при обрушении горной породы погибли двое рабочих.

Авария в золотодобывающей шахте.Электровоз упал в ствол.

Константину Струкову 61 год. Он стабильно входит в рейтинг богатейших бизнесменов России. В прошлом году он занял 53 место с доходом 1,9 млрд $.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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