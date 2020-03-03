2020-03-03T15:41:54+03:00
Происшествия

Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске

И пояснили, почему произошло ДТП с дорогой иномаркой
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Вагон развернуло перпендикулярно рельсам. Фото: Подслушано у таксистов/vk.comВагон развернуло перпендикулярно рельсам. Фото: Подслушано у таксистов/vk.com
Изменить размер текста:

ГИБДД начала проверку по факту схода с рельсов трамвая на улице Рождественского, которое привело к столкновению с BMW. Сотрудники «ЧелябГЭТ» уверены: вагон зацепился тормозом за рельсы.

— Говоря научно-популярным языком, рельсовый тормоз — большой магнит. Применяя экстренное торможение, мы «примагничиваемся» к рельсам. На этом участке разошлись стыки и получилось так, что один рельс выше другого. Тормоз зацепляемся за выступ, и его просто оторвало, — рассказал один из сотрудников «Горэлектротранса», пожелавший остаться неназванным.

Возле рельсов валялся оторванный тормоз. Фото: Челябиснкий транспорт/vk.com

Возле рельсов валялся оторванный тормоз. Фото: Челябиснкий транспорт/vk.com

Как отмечает наш собеседник, на одной из фотографий видно, что на месте ДТП лежит оторванный тормоз. Совпадение или нет, но именно сегодня сотрудникам сказали, что «модернизируют» тормоза.

Павлюченко дал распоряжение поднять повыше рельсовые тормоза вагона, чтобы вагоны не цеплялись ими за разбитые рельсы. Если это сделают, вагоны не смогут эффективно применять экстренное торможение. Слесари и водители в ужасе от такого решения. Это как ехать на машине без ручника и с тормозами, работающими на 50%, — продолжает сотрудник «ЧелябГЭТ».

Водители опасаются: если перед трамваем выскочит человек или автомобиль (а такое бывает часто), они не смогут вовремя затормозить. Журналист КП-Челябинск направил запрос в пресс-службу «ЧелябГЭТ». Информацию обещали уточнить позднее.

ГИБДД предстоит установить виновника аварии и кто будет возмещать ущерб. Фото: СОЦСЕТИ

ГИБДД предстоит установить виновника аварии и кто будет возмещать ущерб.Фото: СОЦСЕТИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уволенному педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях за интимные фото
Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске
Золотодобытчик из Челябинской области вошел в список Forbes
В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице
Сотрудник ЧМК стал лауреатом всероссийского конкурса
Ближе к Китаю, чем к Челябинску: пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского уехал на остров
Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Боролись за жизнь. Названа причина гибели школьника в Магнитогорске
Уроженка Челябинска, группа которой едет на «Евровидение-2020», не имеет отношения к скандальному бизнесмену
Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких
«Там могли быть люди»: в Челябинской области часть балкона рухнула на машину