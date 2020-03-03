Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске

3 Март 2020 2020-03-03T15:41:54+03:00

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ГИБДД начала проверку по факту схода с рельсов трамвая на улице Рождественского, которое привело к столкновению с BMW. Сотрудники «ЧелябГЭТ» уверены: вагон зацепился тормозом за рельсы.

— Говоря научно-популярным языком, рельсовый тормоз — большой магнит. Применяя экстренное торможение, мы «примагничиваемся» к рельсам. На этом участке разошлись стыки и получилось так, что один рельс выше другого. Тормоз зацепляемся за выступ, и его просто оторвало, — рассказал один из сотрудников «Горэлектротранса», пожелавший остаться неназванным.

Возле рельсов валялся оторванный тормоз. Фото: Челябиснкий транспорт/vk.com

Как отмечает наш собеседник, на одной из фотографий видно, что на месте ДТП лежит оторванный тормоз. Совпадение или нет, но именно сегодня сотрудникам сказали, что «модернизируют» тормоза.

— Павлюченко дал распоряжение поднять повыше рельсовые тормоза вагона, чтобы вагоны не цеплялись ими за разбитые рельсы. Если это сделают, вагоны не смогут эффективно применять экстренное торможение. Слесари и водители в ужасе от такого решения. Это как ехать на машине без ручника и с тормозами, работающими на 50%, — продолжает сотрудник «ЧелябГЭТ».

Водители опасаются: если перед трамваем выскочит человек или автомобиль (а такое бывает часто), они не смогут вовремя затормозить. Журналист КП-Челябинск направил запрос в пресс-службу «ЧелябГЭТ». Информацию обещали уточнить позднее.

ГИБДД предстоит установить виновника аварии и кто будет возмещать ущерб.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU