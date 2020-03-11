2020-03-11T06:20:36+03:00
Общество

«Третье предупреждение!»: в центре Челябинска разлетелся на куски чугунный забор

Один такой осколок может убить пешехода
Ирина КАРЕЛИНА
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В центре Челябинска разлетелся на куски чугунный забор. Фото: vk.com/chelurbanВ центре Челябинска разлетелся на куски чугунный забор. Фото: vk.com/chelurban
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Дорожная авария возле входа на челябинскую Кировку оставила впечатляющий след в виде дыры в ограждении. Вечером 8 марта автомобиль врезался в забор, и тот разлетелся на куски. Страшно представить, что могло быть, если бы в это время по тротуару шли люди. Ведь каждый осколок чугунного забора весит несколько килограммов.

Каждый осколок весит несколько килограммов и может запросто убить человека. vk.com/chelurban

Каждый осколок весит несколько килограммов и может запросто убить человека. vk.com/chelurban

— Судьба делает чиновникам третье предупреждение. Осколки чугуна снова разлетелись по тротуару. Чудом никого не задело. Ждем реальных жертв, чтобы его демонтировать? — возмутился Лев Владов в своем паблике «Челябинский урбанист» в ВК. — Чугунный забор не соответствует нормативам по безопасности. Пункт 6.15 ГОСТ 33128-2014: «Конструкции пешеходных ограждений не должны наносить повреждения и травмы участникам движения в случае наезда на них». Он подлежит демонтажу по закону. Хочу напомнить, что хоть этот забор и ставили прошлые чиновники, отвечать придется тем, кто отвечает за город сегодня.

Напомним, команда урбаниста давно выступает против заборов. Тем более таких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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