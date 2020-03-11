2020-03-11T14:49:53+03:00
Происшествия

Школьник из Магнитогорска умер посреди урока

Следственный комитет проводит проверку
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Что стало причиной смерти мальчика пока не известно.Что стало причиной смерти мальчика пока не известно.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня днем 17-летний ученик школы №33 в Магнитогорске почувствовал недомогание на уроке физкультуры, после чего скончался. Что стало причиной смерти старшеклассника, пока неизвестно.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти, — рассказали в следственном управлении СК России по Челябинской области.

На момент публикации материала получить комментарий школы не удалось.

Напоминаем, что это не первый подобный случай смерти школьника в Магнитогорске. Всего неделю назад в 12 школе погиб второклассник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске со столбов снимут 500 километров проводов
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
В Челябинске подсчитали число выпускников школ для сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Министр рассказал о зарплатах врачей в Челябинской области
Школьник из Магнитогорска умер посреди урока
Транспортную схему челябинской агломерации подготовят в ЮУрГУ
В Челябинской области водитель-новичок устроил на трассе крупное ДТП
Известный правозащитник предложил Семену Тютюеву помощь в решении проблем с кредитами
В пятницу 13-го в Челябинске отметят День числа Пи
В Челябинске озвучен размер ущерба пострадавших от мошенничества депутата
Минобр рассказал, знания по каким предметам нужно подтянуть школьникам для ЕГЭ
В Челябинске придумали, как бороться с нелегальными маршрутчиками
В Челябинске автомобиль перекрыл движение трамваев
На реках в Челябинской области взорвут лед
Окститесь! Алексей Текслер упрекнул банкиров в спекуляции с курсом рубля
В Челябинске задержали женщину-депутата, обещавшую улучшить экологию
Алексей Текслер высказался об обнулении президентских сроков в России
В Челябинске несколько дней подряд обещают +8