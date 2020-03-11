Школьник из Магнитогорска умер посреди урока

11 Март 2020 2020-03-11T14:49:53+03:00

Что стало причиной смерти мальчика пока не известно. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем 17-летний ученик школы №33 в Магнитогорске почувствовал недомогание на уроке физкультуры, после чего скончался. Что стало причиной смерти старшеклассника, пока неизвестно.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти, — рассказали в следственном управлении СК России по Челябинской области.

На момент публикации материала получить комментарий школы не удалось.

Напоминаем, что это не первый подобный случай смерти школьника в Магнитогорске. Всего неделю назад в 12 школе погиб второклассник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU