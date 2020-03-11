Школьник из Магнитогорска умер посреди урока
Сегодня днем 17-летний ученик школы №33 в Магнитогорске почувствовал недомогание на уроке физкультуры, после чего скончался. Что стало причиной смерти старшеклассника, пока неизвестно.
— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти, — рассказали в следственном управлении СК России по Челябинской области.
На момент публикации материала получить комментарий школы не удалось.
Напоминаем, что это не первый подобный случай смерти школьника в Магнитогорске. Всего неделю назад в 12 школе погиб второклассник.
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ИСТОЧНИК KP.RU