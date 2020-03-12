После гибели парня при удалении аппендицита в Магнитогорске возбудили уголовное дело

12 Март 2020 2020-03-12T09:44:46+03:00

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В начале этого года в городской больнице № 3 Магнитогорска скончался молодой пациент Игорь Семейкин. Парню делали операцию по удалению аппендицита. Во время хирургического вмешательства у 21-летнего мужчины отказало сердце.

— Игорь начал задыхаться, из рта пошла пена. Развился отек легких и мозга. 12 часов он провел в коме и скончался, — рассказали близкие.

На этой неделе стало известно, что по факту гибели парня возбуждено уголовное дело. Медиков обвиняют в причинении смерти по неосторожности, в ненадлежащем исполнения профессиональных обязанностей.

— Сейчас проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обвинение никому из медиков не предъявлялись. Пока идет опрос свидетелей, — пояснили в Следственном комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU