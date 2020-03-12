2020-03-12T15:27:03+03:00
Общество

Охрана блокировала машину челябинского депутата на аварийном мосту в аэропорт

Охранники закрыли ворота и не выпускали машину
Алина КУНГУРЦЕВА
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Охрана закрыла ворота и депутат остался на стройкеОхрана закрыла ворота и депутат остался на стройке
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Депутата Центрального района Роман Никитин задержала охрана на ремонтируемом мосту на аэропорт. По его словам, он поехал снимать состояние небо в промзоне и увидел, что ворота открыты.

— Никаких запрещающих знаков не было. Только ограничение скорости 10 км/час и «дорожные работы». Я сделал фото, тут вышел охранник и закрыл ворота, — рассказал Роман Никитин.

Депутат просидел в машине около часа до приезда полиции. Вместе с ним был редактор «Курса дела» Андрей Попков. Сейчас они поехали в райотдел.

— Охранник сказал, что на стройку заезжала фура и мы проскочили за ней. Я готов предоставить записи с регистратора, — заявил Роман Никитин.

— То, что произошло сегодня на ремонтируемом мосту в аэропорт в Металлургическом районе Челябинска, я считаю незаконным удержанием гражданина России, попыткой воспрепятствовать законной работе СМИ и действующего депутата, откровенным нарушением прав человека и, надо признать, откровенным хамством, — заявил Андрей Попков.

Напомним, мост в Металлургическом районе в сторону аэропорта неожиданно закрыли в конце 2018 года. Оказалось, что он нуждается в срочной реконструкции. Дорога была популярна у водителей в связи с тем, что она ведет в аэропорт. Кроме того, по здешним рельсам ходил трамвай №19, которым пользуются заводчане. Сейчас их довозит временный автобус, который следует по улице Монтажников. Планируется, что движение трамваев возобновят 15 апреля.

Охрана не выпускает депутата с аварийного моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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