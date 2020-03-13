2020-03-13T11:26:03+03:00
Общество

Следователи Челябинска прокомментировали убийство женщины, которая много лет выдавала себя за мужчину

У сожительницы убитой — другое мнение
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Убитую все вокруг считали мужчиной. ее секрет знали только самые близкие и соседка. Фото из личного архива героев материала.Убитую все вокруг считали мужчиной. ее секрет знали только самые близкие и соседка. Фото из личного архива героев материала.
Изменить размер текста:

Жестокое убийство потрясло общежитие в центре Челябинска. Утром 10 февраля местные жители обнаружили в ванной своего соседа с разбитой головой. Вторым шоком для них стало то, что этот человек, которого они всегда считали мужчиной, оказался женщиной.

Мы обратились за комментарием в Следственный комитет.

— Что вы можете сказать по поводу убийства женщины, которая жила, как мужчина?

— Я не знаю таких подробностей. У нас расследуется дело по факту смерти местной жительницы, — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — Статья 111 УК РФ, часть 4: причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Бытовой конфликт. Дело расследуется. Обвиняемый задержан и находится под стражей.

Однако, сожительница жертвы не согласна со следствием. Во-первых, она считает убитую мужчиной. Но главное — она не верит в причинение смерти по неосторожности.

— Моего любимого человека убили со всей жестокостью! — говорит Анна (имя изменено). — И убили именно из-за того, что он не такой, как все. О какой неосторожности идет речь?! Его убивали группой лиц по предварительному сговору.

Такие выводы Анна сделала, зная ситуацию в общежитии и соседей. Подробности — в нашем материале «В Челябинске жестоко убили мужчину, когда узнали его страшную тайну: он женщина».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этого убийства?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске полпред Цуканов хочет видеть много мусоросортировочных заводов
Коронавирус не помеха: Челябинская область готовится к проведению Игр стран БРИКС
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
В зоопарке Челябинска проснулись медведи: весна пришла!
Следователи Челябинска прокомментировали убийство женщины, которая много лет выдавала себя за мужчину
В Челябинске готовят к выписке последних постояльцев карантинного центра по коронавирусу
В Челябинске перед судом предстанет убийца двух женщин
На М-5 в Челябинской области на полтора года ограничат движение
В Челябинской области в селе Русская Теча погиб мотоциклист
Половина челябинцев ищут новую работу
На оживленном проспекте в Челябинске маршрутка не поделила дорогу с иномаркой
На Таганае кормушки для птиц превратили в мусорки
В Челябинской области задержали особо опасного преступника
В Челябинске младенцу провели уникальную операцию
«Просит найти в квартире умершего ребенка и кричит сутками напролет»: жители Магнитогорска не знают, что делать с соседкой
«Сидеть и ждать, когда умру?»: молодую маму выписали из больницы с кистой в голове и сильными болями
В Челябинске спасли от тюрьмы ополченца из ДНР
В Челябинской области поймали торговцев незаконным оружием
К благоустройству Театральной площади в Челябинске могут привлечь студентов