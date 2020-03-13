Следователи Челябинска прокомментировали убийство женщины, которая много лет выдавала себя за мужчину
Жестокое убийство потрясло общежитие в центре Челябинска. Утром 10 февраля местные жители обнаружили в ванной своего соседа с разбитой головой. Вторым шоком для них стало то, что этот человек, которого они всегда считали мужчиной, оказался женщиной.
Мы обратились за комментарием в Следственный комитет.
— Что вы можете сказать по поводу убийства женщины, которая жила, как мужчина?
— Я не знаю таких подробностей. У нас расследуется дело по факту смерти местной жительницы, — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — Статья 111 УК РФ, часть 4: причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Бытовой конфликт. Дело расследуется. Обвиняемый задержан и находится под стражей.
Однако, сожительница жертвы не согласна со следствием. Во-первых, она считает убитую мужчиной. Но главное — она не верит в причинение смерти по неосторожности.
— Моего любимого человека убили со всей жестокостью! — говорит Анна (имя изменено). — И убили именно из-за того, что он не такой, как все. О какой неосторожности идет речь?! Его убивали группой лиц по предварительному сговору.
Такие выводы Анна сделала, зная ситуацию в общежитии и соседей. Подробности — в нашем материале «В Челябинске жестоко убили мужчину, когда узнали его страшную тайну: он женщина».
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ИСТОЧНИК KP.RU