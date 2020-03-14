Карантин по коронавирусу: борцам из Челябинской области отменили турнир
Всероссийский турнир по борьбе среди юношей 11-14-летних должен был состояться в предстоящие выходные в Невьянске Свердловской области. По словам тренера-преподавателя челябинской областной спортшколы Максима Сырникова, Челябинскую область на этом турнире должны были представлять минимум 50 юных спортсменов.
— Руководители спортшколы сообщили нам, что пришло распоряжение об отмене соревнований в Невьянске. Назвали и причину — карантин по коронавирусу. Средства, которые должны были пойти на поездку на этот турнир «заморожены». О сроках переноса соревнований нам ничего не сообщается, — рассказал журналисту КП-Челябинск Максим Сырников.
Между тем, в эти выходные в Нальчике решили не отменять проведение первенства России по греко-римской борьбе, где выступят сразу несколько ведущих борцов Южного Урала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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