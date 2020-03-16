2020-03-16T04:23:38+03:00
Общество

«Многие женщины — немного мужчины»: люди высказались о дворнике-трансгендере из Челябинска

Шокирующее происшествие обсуждают в интернете [первый отклик]
Ирина КАРЕЛИНА
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Никто из посторонних не догадывался, что Валера - женщина. Фото из личного архива героев материала.Никто из посторонних не догадывался, что Валера - женщина. Фото из личного архива героев материала.
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Жить не в своем теле — быть женщиной, ощущая себя мужчиной, — очень тяжело. Дворник Валера из Челябинска скрывал свою тайну более 30 лет. Но один роковой случай все изменил. Когда он выдал себя, его зверски убили. Эту историю обсуждают читатели сайта kp.ru. Под статьей о Валере — более полусотни откликов. Вот несколько из них.

Данил:

— Жил, никому не мешал, работал, любил... Какой бы он не был, он прежде всего — человек.

Полина:

— Дичь какая! Валера, Света — какая разница? Как можно человека жизни лишить и по какому праву?!

Николай:

— И это в 2020 году происходит! Быдло и звери. Нет слов.

Большинство откликов — о жестокости, помноженной на невежество. Но оказался среди них и такой крик души:

Ольга:

— Сейчас мы, многие женщины, — немного мужчины. Пример: я сама делаю ремонт, меняю колеса у авто, хожу в штанах. Думаете, мне не хочется ходить в чулках и платьях? Очень хочется! Доходы не позволяют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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