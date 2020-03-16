2020-03-16T13:32:41+03:00
Общество

Женщина с подозрением на коронавирус, сбежавшая от врачей в Челябинской области, нашлась

Медики даже взяли у туристки анализ на новую инфекцию
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Лариса Яснева отказалась сдавать обязательные анализы и пустилась в бега.Лариса Яснева отказалась сдавать обязательные анализы и пустилась в бега.
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции нашли жительницу Миасса Ларису Ясневу, которая пряталась от врачей, не желая сдавать анализы на коронавирус. Женщина прилетела из Италии, она должна была уйти на двухнедельный домашний карантин, но пустилась в бега.

— После розыскных мероприятий удалось установить место нахождения женщины. Анализы на коронавирус у нее отрицательные. Наказывать туристку не будут. Она уже получила общественное осуждение, — рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Чиновник напомнил, что люди без признаков инфекции, прилетевшие из стран, зараженных коронавирусом, обязаны провести в изоляции, дома, две недели. Во время карантина человек не может работать, ему дают больничный лист и оплачивают его.

— Если мы говорим про семь стран, которые представляют риск, то это оплачиваемый больничный. Если государство не входит в список, дают только справку, — рассказал Евгений Ванин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин

Правда, причина карантина другая (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус отменил Тотальный диктант-2020 в Челябинске и по миру
«Юничел» строит офисное здание на набережной Миасса в Челябинске
В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска
«Хороший семейный вечер получится»: Минздрав посоветовал челябинцам делать защитные маски самостоятельно
ЧМК изготовил балку для крупнейшего завода по добыче нефти в Казахстане
Кому оплатят больничный после карантина по коронавирусу в Челябинской области
В Челябинске за год обещают реконструировать здание детский филармонии
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
Стала известна дата перехода ЧелГУ на дистанционное обучение
Текслер предложил Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок
Женщина с подозрением на коронавирус, сбежавшая от врачей в Челябинской области, нашлась
Стало известно, отменят ли в Челябинске из-за коронавируса концерты
В Челябинске в центре со столба свалилась часть дорогой иллюминации
Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей
В Челябинской области самое чистое озеро утонуло в мусоре
Вузы Челябинска обсуждают переход на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
«Мы узнали и подсуетились»: что происходит на границе Челябинской области и Казахстана
Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин
В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Голода не будет. В Челябинске в супермаркетах нет дефицита продуктов
Челябинцы жалуются на дорожную яму
Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену
Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки
В Челябинске глава города Наталья Котова недовольна состоянием парков
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
В Челябинске власти назвали фейком новость о случае заражения коронавирусной инфекцией
После выступления в Магнитогорске Марица Запашная высказалась о проблемах в цирке
«Страшная жирная баба!»: таксист оставил послание на двери пассажирки в Челябинской области