Женщина с подозрением на коронавирус, сбежавшая от врачей в Челябинской области, нашлась

16 Март 2020 2020-03-16T13:32:41+03:00

Медики даже взяли у туристки анализ на новую инфекцию

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Сотрудники полиции нашли жительницу Миасса Ларису Ясневу, которая пряталась от врачей, не желая сдавать анализы на коронавирус. Женщина прилетела из Италии, она должна была уйти на двухнедельный домашний карантин, но пустилась в бега.

— После розыскных мероприятий удалось установить место нахождения женщины. Анализы на коронавирус у нее отрицательные. Наказывать туристку не будут. Она уже получила общественное осуждение, — рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Чиновник напомнил, что люди без признаков инфекции, прилетевшие из стран, зараженных коронавирусом, обязаны провести в изоляции, дома, две недели. Во время карантина человек не может работать, ему дают больничный лист и оплачивают его.

— Если мы говорим про семь стран, которые представляют риск, то это оплачиваемый больничный. Если государство не входит в список, дают только справку, — рассказал Евгений Ванин.

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ИСТОЧНИК KP.RU