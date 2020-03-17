2020-03-17T13:28:40+03:00
Общество

«Руки Вверх!» отказались петь в Челябинске и Магнитогорске из-за коронавируса

Лидер группы извинился перед поклонниками в своем Instagram
Лидия ПЕСКОВА
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Сергей Жуков решил не рисковать здоровьем близких.Сергей Жуков решил не рисковать здоровьем близких.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Челябинске и в Магнитогорске отменяют запланированные на начало апреля концерты популярной группы «Руки Вверх!». Об этом стало известно из личного Instagram лидера коллектива Сергея Жукова.

— Мне нелегко это писать, но сейчас не время для праздника. Важнее — позаботиться о близких и их здоровье. У меня самого большая семья, жена, дети, родители, близкие. Но еще больше — семья поклонников «Руки Вверх!». Вероятность, что в зале окажется носитель вируса, хоть и невелика, но с каждым днем все выше. И я не смогу себе простить, если человек заразится и принесет в свой дом болезнь из-за того, что посетил наше выступление, — объяснил свой отказ от выступлений Сергей Жуков.

Гастрольный тур «Руки Вверх!» приостановлен. Отменены концерты в Мурманске, Архангельске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Нурсултане, Алматы, Нефтекамске, Набережных Челнах, во Пскове и Великом Новгороде.

В кассах ледовой арены «Трактор» билеты обратно пока не принимают. Как вариант, концерт хотят перенести на конец мая.

Кстати, это не первый случай, когда челябинский зритель остается без шоу по причине форс-мажорных обстоятельств. Осенью 2011 года из-за утечки брома на железной дороге свой концерт отменил Александр Серов. А в ноябре 2017 года Филипп Киркоров опоздал на свой концерт из-за смога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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