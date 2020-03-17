Антимонопольная служба возбудила дело из-за путаницы на афишах Элджея

17 Март 2020 2020-03-17T14:38:16+03:00

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Роскомнадзор Челябинской области попросил Антимонопольную службу проверить рекламные афиши Элджея, концерт которого отменили в Челябинске в конце января. Заявитель указывает на несоответствие возрастной классификации концерта.

— Согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория данного концерта была определена «16+». Позднее организаторы изменили знак на «18+». Однако возраст не поменяли на уже вывешенных афишах. Кроме того, действия организатора концерта РОО «ФСО «Спорт» привели к продаже билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, — сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Рассмотрение дела запланировали на 2 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU