Антимонопольная служба возбудила дело из-за путаницы на афишах Элджея
Роскомнадзор Челябинской области попросил Антимонопольную службу проверить рекламные афиши Элджея, концерт которого отменили в Челябинске в конце января. Заявитель указывает на несоответствие возрастной классификации концерта.
— Согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория данного концерта была определена «16+». Позднее организаторы изменили знак на «18+». Однако возраст не поменяли на уже вывешенных афишах. Кроме того, действия организатора концерта РОО «ФСО «Спорт» привели к продаже билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, — сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.
Рассмотрение дела запланировали на 2 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU