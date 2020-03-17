Студентов-медиков в Челябинске отказываются переводить на карантин из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T16:06:06+03:00

В Челябинских вузах обсуждают возможность перехода на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Учащиеся Южно-Уральского медуниверситета попросили руководство вуза поменять формат обучения из-за распространения коронавируса. Студенты написали петицию на Change.org, под которой уже подписалось 600 человек, но сколько из них являются студентами неизвестно.

— 15 марта 2020 года Минобрнауки рекомендовало вузам России перейти на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса. Просим принять участие в подписании данной петиции студентов ЮУГМУ, — сказано в обращении.

Ректор университета Илья Волчегорский записал видео-ответ, в котором попросил преподавателей и студентов не поддаваться массовой истерии.

— В настоящий момент нет никаких оснований переходить на режим изоляции обучающихся и дистанционные формы обучения. Заболевших нет, контактных нет. Вуз тщательно следит за ситуацией, опирается в своих действиях на предписания Роспотребнадзора, — заявил ректор.

Если ситуация станет хуже, руководство вуза обещало незамедлительно перейти на дистанционное обучение. Челябинский филиал РАНХиГС уже принял решение об отмене дневных занятий.

— Мы получили указание из московского кампуса перевести на дистанционное обучение всех студентов, обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата. И с восемнадцатого числа студенты будут общаться с преподавателями по Интернету, — рассказал «Комсомолке» руководитель Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

ЧелГУ тоже отправит студентов получать знания дома с 23 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766963" frameborder="0"></iframe> Ректор медицинского университета в Челябинске не пускает студентов на карантин.Видео: chelsma.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU