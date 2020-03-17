Студентов-медиков в Челябинске отказываются переводить на карантин из-за коронавируса
Учащиеся Южно-Уральского медуниверситета попросили руководство вуза поменять формат обучения из-за распространения коронавируса. Студенты написали петицию на Change.org, под которой уже подписалось 600 человек, но сколько из них являются студентами неизвестно.
— 15 марта 2020 года Минобрнауки рекомендовало вузам России перейти на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса. Просим принять участие в подписании данной петиции студентов ЮУГМУ, — сказано в обращении.
Ректор университета Илья Волчегорский записал видео-ответ, в котором попросил преподавателей и студентов не поддаваться массовой истерии.
— В настоящий момент нет никаких оснований переходить на режим изоляции обучающихся и дистанционные формы обучения. Заболевших нет, контактных нет. Вуз тщательно следит за ситуацией, опирается в своих действиях на предписания Роспотребнадзора, — заявил ректор.
Если ситуация станет хуже, руководство вуза обещало незамедлительно перейти на дистанционное обучение. Челябинский филиал РАНХиГС уже принял решение об отмене дневных занятий.
— Мы получили указание из московского кампуса перевести на дистанционное обучение всех студентов, обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата. И с восемнадцатого числа студенты будут общаться с преподавателями по Интернету, — рассказал «Комсомолке» руководитель Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.
ЧелГУ тоже отправит студентов получать знания дома с 23 марта.
Ректор медицинского университета в Челябинске не пускает студентов на карантин.Видео: chelsma.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU