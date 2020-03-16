Самолет Москва — Челябинск «заминировали» в третий раз
Вечером в понедельник, 16 марта, поступило сообщение о минировании самолета, летевшего из Москвы в Челябинск. По данным Flightradar24, прежде чем приземлиться в Баландино, борт сделал два круга над Миассом. При этом он прибыл по расписанию.
Напомним, аналогичные истории происходили вечером в пятницу и в субботу. В субботу командиру пришлось запросить экстренную посадку в Казани. Изначально говорили, что полет испортил дебошир, затем стало известно о лжеминировании. Во всех случаях это были рейсы «Аэрофлота».
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ИСТОЧНИК KP.RU