Самолет Москва — Челябинск «заминировали» в третий раз

16 Март 2020 2020-03-16T19:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 16 марта, поступило сообщение о минировании самолета, летевшего из Москвы в Челябинск. По данным Flightradar24, прежде чем приземлиться в Баландино, борт сделал два круга над Миассом. При этом он прибыл по расписанию.

Напомним, аналогичные истории происходили вечером в пятницу и в субботу. В субботу командиру пришлось запросить экстренную посадку в Казани. Изначально говорили, что полет испортил дебошир, затем стало известно о лжеминировании. Во всех случаях это были рейсы «Аэрофлота».

Новость дополняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Летели этим рейсом?

Свяжитесь с нашими журналистами:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

ИСТОЧНИК KP.RU