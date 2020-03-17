2020-03-17T18:16:34+03:00
Общество

Челябинская презентация модной одежды переносят из-за коронавируса

Дата проведения пока неизвестна
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Последний раз мероприятие прошло осенью 2019 года у модного «Белого Рынка» . Фото: instagram.comПоследний раз мероприятие прошло осенью 2019 года у модного «Белого Рынка» . Фото: instagram.com
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Мода сторонится коронавируса: презентация модной одежды от челябинских дизайнеров LongFashionWeekend перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своих социальных сетях.

— LFWteam обеспокоена ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса, поэтому принимаем необходимые меры, — делятся организаторы.

Пока точной даты мероприятия нет. LFWteam надеются провести презентацию в мае, однако если ситуация в мире останется неблагоприятной, мероприятие могут перенести на осень.

СПРАВКА КП:

Long Fashion Weekend (оно же LFW) - сезонное модное событие с презентацией коллекций одежды и аксессуаров от молодых талантливых дизайнеров. Последний раз оно прошло в Челябинске 14 сентября 2019 года. Тогда КП-Челябинск отобрала самые яркие образы челябинских модниц (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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