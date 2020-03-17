Челябинская презентация модной одежды переносят из-за коронавируса
Мода сторонится коронавируса: презентация модной одежды от челябинских дизайнеров LongFashionWeekend перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своих социальных сетях.
— LFWteam обеспокоена ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса, поэтому принимаем необходимые меры, — делятся организаторы.
Пока точной даты мероприятия нет. LFWteam надеются провести презентацию в мае, однако если ситуация в мире останется неблагоприятной, мероприятие могут перенести на осень.
СПРАВКА КП:
Long Fashion Weekend (оно же LFW) - сезонное модное событие с презентацией коллекций одежды и аксессуаров от молодых талантливых дизайнеров. Последний раз оно прошло в Челябинске 14 сентября 2019 года. Тогда КП-Челябинск отобрала самые яркие образы челябинских модниц (подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU